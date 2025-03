Mauricio Elena dos.jpeg Mauricio Elena tuvo su debut como local como entrenador del Atlético San Martín. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El DT del Atlético San Martín tras el partido habló con el medio partidario Chaca una pasión y aseguró: "Las sensaciones del empate no fueron buenas, no era lo que habíamos planificado, pero también es verdad que el equipo está empezando a tomar forma en este arranque del torneo. Nos contrarrestaron bien en algunas situaciones y no estuvimos finos en algunas individualidades".

Con respecto a lo puntos positivos que le gustaron del equipo afirmó: "Fue importante la presión que tuvo el equipo, sobre todo en el segundo tiempo. El rival salió de una manera a jugar que nosotros no la teníamos pensado, lo podríamos haber ganado y también estuvimos cerca de perderlo".