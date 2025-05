Matías Viguet destacó el rendimiento del Deportivo Maipú en el empate ante Arsenal

La posición de Matías Viguet en cancha pasó, ante Arsenal, por el sector derecho y desde allí vino el gol en el transcurso del primer tiempo. En cuanto a su ubicación en el campo de juego y la colaboración de sus compañeros, el futbolista expresó: "Ya he jugado por el sector derecho, el año pasado, y me tocó convertir y hacer asistencias. Lo vengo haciendo bien pero es el grupo que me ayuda un montón y lo hace mucho más fácil".

Embed - Las sensaciones de Matías Viguet luego del empate del Deportivo Maipú ante Arsenal

Sin embargo, Viguet no ocultó su descontento por no poder dejar los tres puntos en casa a solo dos fechas del término de la primera rueda. "Nosotros salimos a ganar, y más de local, pero son cosas que pasan. Trataremos de corregir los errores para que no nos pasen de nuevo", concluyó.

El próximo partido del Deportivo Maipú será en condición de visitante, el próximo domingo ante Colegiales.