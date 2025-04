"Hemos tenido un buen arranque en el torneo. El análisis del partido con Almirante Brown es que logramos un punto positivo, en un partido donde no merecíamos perder y lo pudimos igualar sobre la hora. Ahora tenemos dos partidos de locales con Central Norte de Salta y Nueva Chicago y esperemos poder conseguir buenos resultados para seguir en los primeros puestos".

"Central Norte el rival que vamos a enfrentar, es un equipo difícil. Nosotros estamos generando un buen fútbol, nosotros tenemos las herramientas para sacar el partido adelante", agregó el mediocampista.

Con respecto a este buen presente que vive el equipo en el certamen, donde va puntero en la zona B con 20 unidades y va invicto, aseguró: "Tenemos mucha confianza cuando salimos a jugar lo partidos. Llevamos once partidos sumado al encuentro de la Copa Argentina que el equipo viene jugando bien y cosechando buenos resultados".

"Este equipo se caracteriza por el trabajo y la humildad", aseguró Matías Muñoz.

Matías Muñoz y su gran presente personal en Gimnasia y Esgrima

Matías Muñoz, el volante, que viene de jugar en Unión La Calera de Chile, se ha ganado un lugar en el equipo que dirige Ezequiel Medrán y sobre su presente que está teniendo contó: "La verdad que la continuidad que me han dado es algo muy importante, me ha dado mucha confianza. Me encontré con un gran grupo que hizo que me adaptara muy rápido al equipo"