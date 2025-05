"Me habló Fede (Rasmussen), me habló Mateo (Mendoza). El apoyo de todos los jugadores me dio confianza de estar tranquilo, de jugar mi juego y dar el apoyo que necesitaban todos en lo grupal", dijo el juvenil en diálogo con Solo Tomba tras su estreno en el plantel principal de Godoy Cruz.

Embed - Matías Funes y la emoción de su debut en la Primera de Godoy Cruz

La alegría de debutar y con el aditamento de una victoria fue especial para Matías Funes. "Estoy muy contento por el grupo. Demostramos lo que somos en este partido", aseguró el zaguero central luego de la victoria del Tomba frente a Luqueño en Paraguay.

Nuevamente un juvenil tiene la oportunidad de mostrarse en Primera División como acostumbra a suceder en Godoy Cruz. Casos recientes son Santino Andino, Juan Segundo Morán, Gerónimo Montivero, Lucio Cruceño, entre otros.