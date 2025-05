"No estamos en deuda con el hincha de Boca"

La frase expresada por Marcos Rojo sigue resonando en toda La Boca como si de un fantasma se tratase teniendo en cuenta que el conjunto que tiene como presidente a Román Riquelme tiene sobre sus espaldas la dolorosa eliminación en el repechaje de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima de Perú y, ahora, se le sumaron dos piedras más en la pesada mochila que cargan.

Por un lado, no lograron ganarle a River, lo que significaría mucho más que tres puntos; por el otro, en la última fecha de la liguilla empataron contra Tigre, lo que dejó al conjunto de la Ribera en la segunda posición, cuando estaban "obligados" a quedar en la primera.

En ese momento Marcos Rojo se plantó y tiró: "Para nada estamos en deuda con la gente". Y luego, lejos de retractarse, aseguró: "Nosotros trabajos día a día. Hoy nos tocó perder, pero seguimos trabajando. Estamos punteros y eso nos tiene que dejar tranquilos".

El pedido de disculpas de Marcos Rojo

En diálogo con ESPN Marcos Rojo se refirió a la polémica que se armó por sus declaraciones, el capitán decidió "sacar el pie del acelerador" y declaró: "Sabía que podía mandarme alguna de esas porque estaba bastante caliente. No lo debí haber hecho, no lo pensé bien, no actuar con impulso, soy referente y uno de los capitanes de Boca".

Y en su descargo, agregó: "Sé que se habló mucho en la semana, aclaro que respondí en caliente, no es lo que siento, el hincha de Boca espera que juguemos la Libertadores y peleemos el campeonato, ahora trataremos de dar lo mejor para ganar el campeonato".

La relación y trato de los referentes con el DT

También se refirió al diálogo que tiene con los diferentes técnicos que van pasando en la institución: "Seguimos las órdenes que da Mariano (Herrón) y en su momento Fernando (Gago), si bien se puede charlar o comentar, que yo lo he hecho con Fer en su momento, pero acá estamos para seguir las órdenes del DT".

Por más años que tengamos o trayectoria no somos en decirle cómo tenemos que jugar o plantear un partido. Por más años que tengamos o trayectoria no somos en decirle cómo tenemos que jugar o plantear un partido.

En ese sentido, expresó: "Nunca vi en mi carrera que los jugadores definan cómo hay que jugar un partido. Lo hablé con él en la semana, se habló que no me sentía cómodo (jugando de líbero en línea de 5) y se lo comenté a él y me sentía más cómodo por afuera que adentro, pero él me explicó muchas cosas que veía de cómo enfrentar a River, de posiciones de ellos y nuestras que podían hacerlo mejor, se practicó en la semana y decidió Fernando dónde jugábamos cada uno".

En un diálogo extenso y distendido también se manifestó sobre la gorra con la "B" que decidió utilizar en su visita al Monumental: "La uso siempre, si buscan fotos, es mi gorra favorita, me gusta cómo me queda, la uso cada partido que voy de local, visitante, no pensé nunca en cargar a nadie, entiendo el folclore del fútbol. Los hinchas nos dicen cada cosa a cada cancha que vamos y nunca respondí a nadie".