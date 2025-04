Luciano Gómez, multifacético en Independiente Rivadavia: los pedidos de Berti y el presente de la Lepra

"En lo individual, estoy contento. Es algo que venía buscando (sumar minutos) y donde el técnico me ponga, voy a tratar de dar lo mejor de mí. He jugado en varias posiciones y conozco", aseguró el lateral de Independiente Rivadavia tras el triunfo ante Aldosivi, encuentro en el que le tocó jugar como volante por la izquierda. "Me siento cómodo. Conozco la posición porque en otros equipos he jugado de volante también. Alfredo (Berti) me habló y me preguntó si me sentía cómodo para poder tener libertad y asociarme con Luis (Sequeira) y Seba (Villa) y obviamente le dije que sí. Por suerte salió bien y el equipo ganó".

En lo que va del Torneo Apertura, Luciano Gómez jugó como lateral por la izquierda, como lateral por la derecha y como volante. Sin dudas su perfil multifacético y con llegada al área (marcó un golazo ante Belgrano) es algo que gusta y mucho al entrenador Alfredo Berti.

Embed - Luciano Gómez y su perfil multifacético en Independiente Rivadavia

El análisis de Luciano Gómez sobre el partido ante Aldosivi y los objetivos que tiene en Independiente Rivadavia

El lateral de Independiente Rivadavia consideró sobre el encuentro ante el Tiburón: "Creo que hicimos un gran primer tiempo y, en el segundo, les cedimos un poco más la pelota. Tratamos de salir de contra porque sabíamos que ellos estaban muy partidos. Si hubiéramos estado más eficaces podríamos haber llegado al segundo gol. Creo que el equipo se defendió bien".

Gómez terminó con alguna dificultad por una falta que le cometieron que terminó por lastimarle su pie. Pese a ello, el árbitro determinó no sancionar la infracción. "El jugador llegó un segundo tarde y me pisó el empeine. Tengo un tajo pero nada grave porque me dejó seguir jugando", clarificó el defensor.

Por último, Luciano Gómez detalló los objetivos de Independiente Rivadavia para este 2025: "Desde principio de año nuestro primer objetivo a corto plazo era clasificar entre los ocho y sabíamos que se iba a definir en las últimas fechas. Estamos peleándola, quedan dos finales más. Después el objetivo a largo plazo es que Independiente Rivadavia juegue el año que viene una copa internacional".