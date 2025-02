luciano gómez.jpeg

Luciano Gómez encontró una continuidad en Independiente Rivadavia, ha jugado en la defensa por derecha y por izquierda con un buen rendimiento. Sobre su momento personal afirmó: "Trato de aportar mi granito de arena desde el lugar que me toque. Estoy tratado de aprovechar de esta oportunidad que me dan de jugar, me siento muy contento por el grupo que se ha armado".

"El objetivo que tenemos es poder clasificar dentro de los ocho equipos. Sabemos que todos los partidos son duros y se va definir en las últimas fechas", admitió Luciano Gómez. "El objetivo que tenemos es poder clasificar dentro de los ocho equipos. Sabemos que todos los partidos son duros y se va definir en las últimas fechas", admitió Luciano Gómez.