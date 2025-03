Luca Martínez Dupuy tuvo una tarde soñada en Godoy Cruz ante Barracas Central

El atacante reveló: "A mí me encanta jugar con lluvia, desde chiquito me encantaba hacerlo. En la previa del partido nosotros estábamos hablando en el vestuario que no queríamos que se suspendiera, es algo hermoso jugar con lluvia".

Luca Martínez Dupuy y la selección de México

El delantero Luca Martínez Dupuy se refirió a una posible convocatoria a la selección de México y dijo: "Ojalá que se pueda dar, la verdad que se me pone la piel de gallina. Sería algo muy lindo que suceda y pueda ser que me puedan citar".

El ex Rosario Central fue la gran figura del equipo por sus dos goles. Otra de los jugadores destacados fue el volante Bruno Leyes, que jugó su mejor partido en este 2025.

Lo que viene para Godoy Cruz

Por la novena fecha Godoy Cruz volverá a jugar de visitante. Se enfrentará ante Instituto en Córdoba el domingo 9 de marzo desde las 21.30.