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Los Tordos celebró sus 65 años: un brindis entre viñedos por la mística azulgrana

En un marco donde el sol del atardecer se fundió con la calidez del reencuentro, Los Tordos Rugby Club dio inicio oficial a las celebraciones por su 65 aniversario.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Tordos celebró sus Bodas de Platino.

Los Tordos celebró sus Bodas de Platino.

En un marco donde el sol del atardecer se fundió con la calidez del reencuentro, Los Tordos Rugby Club dio inicio oficial a las celebraciones por su 65 aniversario.

El escenario elegido fue la Bodega Hacienda del Plata, donde un sunset reunió a parte de la familia del club: dirigentes, socios de todas las épocas, jugadores actuales, sponsors y amigos entrañables.

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Alejandro Apatye, Diego Carbonell y Gabriel Lucero, viejas glorias de Los Tordos.

Alejandro Apatye, Diego Carbonell y Gabriel Lucero, viejas glorias de Los Tordos.

La jornada no fue una más. El festejo coronó un fin de semana cargado de simbolismo deportivo, ya que el plantel superior de rugby venía de visitar con sus cuatro divisiones a Marista, en una edición especial del clásico mendocino donde ambos clubes celebraron sus Bodas de Platino.

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Pipo Antonini posó con las chicas de hockey.

Pipo Antonini posó con las chicas de hockey.

Entre copas de los mejores varietales de la bodega anfitriona y muy buena gastronomía, los invitados disfrutaron de una tarde – noche de camaradería que incluyó buena música y la presentación de Puna, con Daniel Vinderman y el Gato Ficcardi —quien supo vestir la camiseta del club—, le puso el ritmo a una reunión donde se mezclaron viejas anécdotas con los sueños de las camadas más jóvenes.

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Gilberto Bustos, Sergio Scarabino, Pedro Garc&iacute;a y Paco Lola, representantes de distintas &eacute;pocas del club azulgrana.

Gilberto Bustos, Sergio Scarabino, Pedro García y Paco Lola, representantes de distintas épocas del club azulgrana.

Referentes del rugby y del hockey, como Willy Carbonell, Paco Lola, Manu Arroyo, Belén Placeres y Vicky Brandi, compartieron en sus palabras el mismo espíritu, reafirmando que la pasión por los colores azul y rojo trasciende cualquier cancha. Lo mismo había ocurrido durante la semana con un festejo especialmente preparado para las divisiones infantiles.

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Algunos de los jugadores fundadores participaron del agasajo.

Algunos de los jugadores fundadores participaron del agasajo.

Un mensaje hacia el futuro de Los Tordos

Durante el brindis principal, Juan Cruz Cardoso, flamante presidente de la institución, tomó la palabra para reflexionar sobre el presente y el legado del club: "Heráclito creía que lo único permanente es el cambio, y nuestro club es una clara muestra de ello. Desde hace 65 años que cambia y crece gracias al aporte de todos. Pero también es cierto que hay cosas inalterables que debemos proteger: la pasión y el sentido de pertenencia que nos transmitieron los más grandes. Ese es nuestro tesoro y debemos conservarlo celosamente desde el lugar que nos toque ocupar".

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El aniversario de Los Tordos se celebró en Hacienda del Plata.

El aniversario de Los Tordos se celebró en Hacienda del Plata.

Con este evento, Los Tordos celebró su historia y reafirmó su vigencia como una de las instituciones más pujantes de la provincia, manteniendo el legado de sus fundadores desde hace más de seis décadas.

Embed - 65º Aniversario Los Tordos Rugby Club

Postales del aniversario de Los Tordos

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Las históricas del hockey no podían faltar en el sunset de Los Tordos.

Las históricas del hockey no podían faltar en el sunset de Los Tordos.

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Las chicas de Los Tordos disfrutaron una noche única.

Las chicas de Los Tordos disfrutaron una noche única.

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Pancho Herrera, Enrique Arroyo y Ramiro Pontis, tres ex presidentes, con Eduardo Cassone y Matías Conalbi.

Pancho Herrera, Enrique Arroyo y Ramiro Pontis, tres ex presidentes, con Eduardo Cassone y Matías Conalbi.

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Cumpa Labat, Patricio Morris y Enrique González, tres Tordos de siempre.

Cumpa Labat, Patricio Morris y Enrique González, tres Tordos de siempre.

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