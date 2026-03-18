Los Tordos celebró sus 65 años: un brindis entre viñedos por la mística azulgrana

FOTO 7 LTRC Pipo Antonini posó con las chicas de hockey.

Entre copas de los mejores varietales de la bodega anfitriona y muy buena gastronomía, los invitados disfrutaron de una tarde – noche de camaradería que incluyó buena música y la presentación de Puna, con Daniel Vinderman y el Gato Ficcardi —quien supo vestir la camiseta del club—, le puso el ritmo a una reunión donde se mezclaron viejas anécdotas con los sueños de las camadas más jóvenes.

FOTO 27 LTRC Gilberto Bustos, Sergio Scarabino, Pedro García y Paco Lola, representantes de distintas épocas del club azulgrana.

Referentes del rugby y del hockey, como Willy Carbonell, Paco Lola, Manu Arroyo, Belén Placeres y Vicky Brandi, compartieron en sus palabras el mismo espíritu, reafirmando que la pasión por los colores azul y rojo trasciende cualquier cancha. Lo mismo había ocurrido durante la semana con un festejo especialmente preparado para las divisiones infantiles.

Embed - Los Tordos RC FESTEJO 65 ANIVERSARIO

FOTO 10 LTRC Algunos de los jugadores fundadores participaron del agasajo.

Un mensaje hacia el futuro de Los Tordos

Durante el brindis principal, Juan Cruz Cardoso, flamante presidente de la institución, tomó la palabra para reflexionar sobre el presente y el legado del club: "Heráclito creía que lo único permanente es el cambio, y nuestro club es una clara muestra de ello. Desde hace 65 años que cambia y crece gracias al aporte de todos. Pero también es cierto que hay cosas inalterables que debemos proteger: la pasión y el sentido de pertenencia que nos transmitieron los más grandes. Ese es nuestro tesoro y debemos conservarlo celosamente desde el lugar que nos toque ocupar".

FOTO 12 LTRC El aniversario de Los Tordos se celebró en Hacienda del Plata.

Con este evento, Los Tordos celebró su historia y reafirmó su vigencia como una de las instituciones más pujantes de la provincia, manteniendo el legado de sus fundadores desde hace más de seis décadas.

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Postales del aniversario de Los Tordos

FOTO 18 LTRC Las históricas del hockey no podían faltar en el sunset de Los Tordos.

FOTO 20 LTRC Las chicas de Los Tordos disfrutaron una noche única.

FOTO 13 LTRC Pancho Herrera, Enrique Arroyo y Ramiro Pontis, tres ex presidentes, con Eduardo Cassone y Matías Conalbi.