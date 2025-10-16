Los horarios de Franco Colapinto en las prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos

automovilismo-franco colapinto-gp singapur-q1 (1) Franco Colapinto y un nuevo desafío por delante.

Los horarios de Franco Colapinto en las prácticas libres

La próxima cita de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es en Austin, Texas, en el Gran Premio de Estados Unidos que se correrá en el Circuito de las Américas (COTA). Se trata de una pista que fue diseñada por el reconocido ingeniero Hermann Tilke y que terminó forjándose como un emblema de la Máxima.

Durante el sábado se realizará el cuarto sprint del año, por lo tanto el formato habitual de las competencias variará y solo habrá una sesión de prácticas que se realizará el viernes a partir de las 14.30. Más tarde, ese mismo día, se realizará la clasificación del sprint que dará por cerrada la jornada.

El sábado las actividades también serán dobles: primero se realizará el mencionado sprint a las 14 que tiene una duración de entre 25 y 30 minutos. Y a las 18 se realizará la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos, que se realizará el domingo a las 16.

Franco Colapinto logró quedar en el décimo puesto en Williams en su segunda carrera en la F1 donde estuvo acompañado masivamente por los argentinos que fueron a apoyarlo, ante esto, el piloto argentino manifestó: "El público estadounidense siempre es muy agradable y hay muchos argentinos allá, lo que me encanta. Trabajaremos duro desde el principio para ofrecer un buen espectáculo y, con suerte, podremos obtener una buena recompensa".

GP de Estados Unidos Franco Colapinto teme por las dos rectas largas del circuito de Austin.

Horarios y cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: Desde las 14.30 hasta las 15.30.

Clasificación Sprint: Desde las 18.30 hasta las 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: Desde las 14 hasta las 14.30.

Clasificación: Desde las 18 hasta las 19.

Domingo 19 de octubre