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Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Parque antes del debut en la Copa Libertadores

Desde temprano, los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Parque General San Martín para una cita histórica: el debut en la Copa Libertadores.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los hinchas de la Lepra coparon el Parque.

Los hinchas de la Lepra coparon el Parque.

Tras una espera que parecía interminable, finalmente llegó el día: Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina 2025, tiene su anhelado debut en la Copa Libertadores. Sí, en el torneo de clubes más importante del continente.

lepra hinchas 2

Pese a la jornada laboral, y aunque la pelota comenzaría a rodar a las 19, los hinchas optaron por llegar desde temprano al Parque General San Martín en su camino al estadio Malvinas Argentinas para una cita histórica.

El pulmón verde de la ciudad de Mendoza se tiñó de azul y los fanáticos de la Lepra hicieron la previa aprovechando la tarde soleada y palpitando el encuentro entre el equipo de Alfredo Berti y los bolivianos.

Embed - Los hinchas de la Lepra en la previa del debut en la Copa Libertadores 1

Optimistas y conscientes de que se trata de una fecha histórica para el club y para todo el fútbol de Mendoza. los hinchas de Independiente Rivadavia disfrutaron de la tarde otoñal en un clima tranquilo, pero a la vez lleno de expectativa por el desafío de competir en el máximo torneo del continente a nivel de clubes.

Embed - Los hinchas de la Lepra en la previa del debut en la Copa Libertadores 2

El gran momento de la Lepra en el Torneo Apertura y los preparativos del viaje a Río de Janeiro para el partido con Fluminense dominaron la conversación en las horas previas al encuentro de este martes.

Embed - Los hinchas de la Lepra en la previa del debut en la Copa Libertadores 3

Con una sonrisa indisimulable en el rostro, y sin olvidar aquellas épocas en las que el único objetivo era no perder la categoría, los hinchas disfrutan de estar codeándose con los gigantes del continente.

La agenda la Lepra con doble competencia

En un agitado mes de abril los azules completarán 7 partidos.

  • Martes 7 de abril a las 19.30 vs. Bolívar (L) - Copa Libertadores
  • Sábado 11 de abril a las 17.15 vs. Argentinos (L) - Liga Profesional
  • Miércoles 15 de abril a las 21.30 vs. Fluminense (V) - Copa Libertadores
  • Lunes 20 de abril a las 17.15 vs. Banfield (V) - Liga Profesional
  • Domingo 26 de abril a las 15 vs. Gimnasia y Esgrima (L) - Liga Profesional
  • Jueves 30 de abril a las 19 vs. Deportivo La Guaira (L) - Copa Libertadores

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