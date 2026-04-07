Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Parque antes del debut en la Copa Libertadores

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Optimistas y conscientes de que se trata de una fecha histórica para el club y para todo el fútbol de Mendoza. los hinchas de Independiente Rivadavia disfrutaron de la tarde otoñal en un clima tranquilo, pero a la vez lleno de expectativa por el desafío de competir en el máximo torneo del continente a nivel de clubes.

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El gran momento de la Lepra en el Torneo Apertura y los preparativos del viaje a Río de Janeiro para el partido con Fluminense dominaron la conversación en las horas previas al encuentro de este martes.

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Con una sonrisa indisimulable en el rostro, y sin olvidar aquellas épocas en las que el único objetivo era no perder la categoría, los hinchas disfrutan de estar codeándose con los gigantes del continente.

La agenda la Lepra con doble competencia

En un agitado mes de abril los azules completarán 7 partidos.