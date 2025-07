Los Héroes del Barro, en el barrio: los históricos de Godoy Cruz hablaron en la reinauguración del Gambarte

La palabra de Manuel Villalobos

Para comenzar, expresó: "Desde que nos avisaron que ibamos a estar en el evento, estamos que se nos pianta un lagrimón. Es muy lindo. Me quería imaginar lo podía ser, pero no me da la cabeza para imaginar todo lo que vamos a sentir".

"Es hermoso. Esto no tiene precio. Hemos dado muchas vueltas, tuvimos la suerte de ser campeones acá. Tuve la oportunidad de jugar acá y ahora volver a ver lo nuevo", completó uno de los campeones de aquel año.

Manuel Villalobos Godoy Cruz.jpg Manuel Villalobos junto a su hijo en la fiesta del Feliciano Gambarte.

Por último Villalobos, quien se mostró junto a su hijo, no pudo sostener la emoción de compartir con su heredero: "A mi hijo le digo que lo amo. Es muy emocionante compartir esto con él. No puedo hablar".

Rafael Iglesias y Javier Franco, presentes en el Feliciano Gambarte

El primero en tomar la palabra fue Rafael Iglesias: "Esto es inexplicable. Tengo una sensación de alegría y nostalgia. Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Si te cuento todas las sensaciones que tengo estaríamos dos horas".

"Es algo que no se puede describir con palabras. Son sensaciones... es algo que lo sentimos en la piel", completó con un dejo de emoción en su tono de voz.

Sobre sus expectativas para este sábado, reveló: "Divertirnos y llorar. Porque estamos viejos y seguro vamos a llorar bastante. Y revivir, pornernos los cortos va a ser una sensación linda. Va a ser maravilloso".

"Yo hasta concentré anoche. No es un partido de exhibición, yo quiero ganar. Que no me vengan a tocar la pelotita porque me expulsan seguro", cerró entre risas.

Embed - Javier Franco y el Rafa Iglesias celebraron la vuelta del Tomba al Gambarte

Javier Franco, por su parte, contó que tuvo la suerte de visitar antes que el resto el Feliciano Gambarte: "La empresa hacemos el catering y cuando llegué no lo podía creer. Realmente era un antes y un después":

"Quedó bellísimo. El nivel que tiene este estadio va a ser difícil de igualar. Fue un excelente trabajo el que hicieron", resaltó sobre el renovado Feliciano Gambarte.

Para finalizar, reveló cuál fue la reacción del grupo tras conocer la invitación realizada por Godoy Cruz: "Fue una revolución para nosotros en el grupo. Todos querían jugar. Es un momento único para juntarnos, porque a pesar que compartimos un grupo se nos hace difícil reunirnos todos. Es un momento único para volver a abrazarnos".

Alejandro Abaurre y una emotiva jornada en el Gambarte

Para comenzar, Abaurre contó: "No es fácil expresarse. Hay mucha emoción. Uno se encuentra con excompañeros con los que hemos vividos grandes momentos y hace mucho tiempo que no los ve. Ves la gente con entusiasmo volviendo a la casa. Siendo uno hincha, se hace difícil expresar lo que uno siente".

Sobre sus sensaciones tras volver al Gambarte, explicó: "Hacía bastante tiempo que no venía. Cuando empezaron las construcciones estuve mirando y no vine más. Hace poco vine para una nota, me hicieron unas fotos y no lo podía creer".

Embed - El Cachorro Abaurre habló de la vuelta del Tomba al Gambarte

Mientras espera por pisar el verde césped, no ocultó su ansiedad por el evento que se avecina: "Tengo mucha ansiedad. Me hizo acordar a los momentos cuando me tocaba jugar. Ese nerviosismo y ansiedad por querer que llegue el día. Es como volver a vivir".

Para culminar, quien supo vestir la 9 de Godoy Cruz, sentenció: "Para todos es emocionante. Es la mejor forma de poder disfrutar esto, con un evento para la gente. Todos vamos a disfrutar y eso es lo más importante que va a pasar hoy".

Alberto Naves, presente en la fiesta de Godoy Cruz

Alberto Hipólito Naves marcó el gol en la final de ida en el Feliciano Gambarte ante Guaraní Antonio Franco y luego el 0 a 0 en Misiones le permitió al Tomba llegar al Nacional B.

En su retorno a casa, el histórico del Bodeguero expresó: "Estoy muy emocionado con todo lo que se está viviendo. Recordando el gol que me tocó hacer en el ascenso. No le daba tanta importancia hasta el día de hoy. La gente te lo hace saber a medida que vas entrando y te van conociendo".

Alberto Hipólito Naves.jpg Alberto Naves, autor del gol del ascenso, llegó al Feliciano Gambarte.

"Es un día muy emocionante. Hay chicos que no vi nunca más desde ese partido. Hoy nos hemos reencontrado. Trataremos de disfrutar y hacer feliz a la gente que viene a la reinauguración", completó uno de los Héroes del Barro.

Para culminar, sentenció: "Godoy Cruz marcó una parte de mi vida en el fútbol. Fue el último equipo en el que jugué porque después tuve la lesión. Dejé huellas acá, logré algo importante como el ascenso del 94 y ahora estoy tratanto de reencontrarme y vivir estos momentos tan felices".

El Gato Oldrá llegó a la fiesta de Godoy Cruz

Si hay alguien que no podía faltar a la fiesta era él. Daniel Oldrá, quien actualmente se encuentra dirigiendo a Instituto, aterrizó en Mendoza y dijo presente en el Feliciano Gambarte.

"Es muy lindo ver a la gente y verla llorar. Nos pasa a todos, es algo realmente increíble. Imaginate las historias que tenemos con los compañeros", comenzó el Gato.

Con una emoción imposible de disimular, y señalando su alrededor, Oldrá recordó: "Acá entrenábamos nosotros, era una cancha de tierra. Son muchas cosas, muchos años".

Daniel Oldrá Godoy Cruz.jpg Daniel Oldrá llegó al Gambarte.

"Ver el estadio que tenemos era inimaginable. Cuando tiraban la tribuna de allá atrás pensé que no la levantaban más. Y ahora han hecho esto, es hermoso. Es tremendo", sumó el Gato.

Sobre aquel título de Godoy Cruz, finalizó: "Nos acordamos de cuando empezó ese torneo, que fue el que nos catapultó a todo lo que es esto. Si ese grupo no hubiese logrado lo que se logró, hubiese sido difícil hasta para el fútbol mendocino. A través de eso muchos clubes se animaron a volver a pegar el salto".