Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a las piñas: ¿quién ganaría en una hipotética pelea?

A pesar del entrenado físico de Cristiano Ronaldo, el entrenador estadounidense explicó por qué ganaría el argentino: "Es un poco más rudo para el boxeo en su comportamiento. Siempre parece estar listo para la acción y da la impresión de que, si alguien le falta el respeto, responderá de inmediato".

Además se refirió a las condiciones del delantero portugués mencionando que tiene un "comportamiento competitivo, pero suave cuando no está jugando". Según el experimentado ex boxeador esta característica lo puede perjudicar si llega a enfrentarse a golpes de puños con Messi. Aunque aclaró: "No hay nada de malo en eso".

¿Quién es Malik Scott?

El actual entrenador de boxeo demostró grandes capacidades en el boxeo amateur y como profesional se destacó a finales de los años 90. Ya como profesional compitió en la categoría de peso pesado y cosechó 38 victorias (13 por nocaut), tres derrotas y un empate.

Tuvo dos oportunidades de conquistar el título mundial: en 2013 ante Derek Chisora por el cinturón WBO (fue derrota por nocaut técnico) y en 2016 frente a Luis Ortiz por el título WBA, donde cayó por decisión unánime.

Lionel Messi - Cristiano Ronaldo Lionel Messi le ganó a Cristiano Ronaldo la final de la Champions League en 2009.

Los números de los enfrentamientos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Los jugadores se han enfrentado defendiendo diferentes camisetas (más allá de que han utilizado otras, pero no jugaron entre sí): Lionel Messi jugó con la del Barcelona, PSG y Selección argentina, mientras que Cristiano Ronaldo ha utilizado la del Manchester United, Real Madrid, Riyadh Season Team (equipo de fútbol combinado formado por jugadores de los dos clubes más grandes de Arabia Saudita, Al-Hilal y Al-Nassr) y Selección de Portugal.

En total se han enfrentado en 37 oportunidades, con los siguientes números: