Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a las piñas: ¿quién ganaría en una hipotética pelea?

Un boxeador sentenció quién ganaría en una pelea sobre un ring entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Un boxeador dijo quién ganaría en una pelea entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Hay situaciones que probablemente nunca ocurran, y una de ellas es ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo subirse a un ring de boxeo para pelear. En total, se enfrentaron 37 veces (30 de ellas en el clásico entre Real Madrid y Barcelona), pero jamás llegaron a las piñas.

Sin embargo, un entrenador de boxeo estadounidense se hizo esa pregunta y no dudó en responderla: explicó quién sería el ganador y los motivos por los cuales se impondría en la contienda.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han enfrentado en 37 oportunidades.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a las piñas: ¿quién ganaría en una hipotética pelea?

Malik Scott, quien en un momento fue entrenador del campeón del mundo de peso pesado Deontay Wilder, reflexionó sobre quién tendría más posibilidades de ganar una pelea entre el astro argentino y el crack portugués y tomó una decisión tajante: Lionel Messi ganaría.

A pesar del entrenado físico de Cristiano Ronaldo, el entrenador estadounidense explicó por qué ganaría el argentino: "Es un poco más rudo para el boxeo en su comportamiento. Siempre parece estar listo para la acción y da la impresión de que, si alguien le falta el respeto, responderá de inmediato".

Además se refirió a las condiciones del delantero portugués mencionando que tiene un "comportamiento competitivo, pero suave cuando no está jugando". Según el experimentado ex boxeador esta característica lo puede perjudicar si llega a enfrentarse a golpes de puños con Messi. Aunque aclaró: "No hay nada de malo en eso".

¿Quién es Malik Scott?

El actual entrenador de boxeo demostró grandes capacidades en el boxeo amateur y como profesional se destacó a finales de los años 90. Ya como profesional compitió en la categoría de peso pesado y cosechó 38 victorias (13 por nocaut), tres derrotas y un empate.

Tuvo dos oportunidades de conquistar el título mundial: en 2013 ante Derek Chisora por el cinturón WBO (fue derrota por nocaut técnico) y en 2016 frente a Luis Ortiz por el título WBA, donde cayó por decisión unánime.

Lionel Messi le ganó a Cristiano Ronaldo la final de la Champions League en 2009.

Los números de los enfrentamientos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Los jugadores se han enfrentado defendiendo diferentes camisetas (más allá de que han utilizado otras, pero no jugaron entre sí): Lionel Messi jugó con la del Barcelona, PSG y Selección argentina, mientras que Cristiano Ronaldo ha utilizado la del Manchester United, Real Madrid, Riyadh Season Team (equipo de fútbol combinado formado por jugadores de los dos clubes más grandes de Arabia Saudita, Al-Hilal y Al-Nassr) y Selección de Portugal.

En total se han enfrentado en 37 oportunidades, con los siguientes números:

  • Victorias de Messi: 17.
  • Cristiano Ronaldo ganó: 11.
  • Empates: 9.

