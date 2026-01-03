Leyendas de la Selección argentina y Uruguay se enfrentarán en Punta del Este

Por el lado de Uruguay dirán presente referentes de distintas generaciones como Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Cristian “Cebolla” Rodríguez, Walter Gargano, Jorge Fucile, Diego Pérez, Juan Castillo y Mauricio Victorino.

En tanto, el combinado argentino contará con figuras como Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega.

La agenda de las Leyendas de Uruguay y Argentina

La agenda comenzará el jueves 8 con una conferencia de prensa en Enjoy Punta del Este, desde las 19.30, con la presencia de las leyendas y autoridades de la AUF y del ámbito municipal.

Además del partido, el viernes habrá actividades de meet & greet para los fanáticos, mientras que el encuentro será transmitido por AUFTV y DIRECTV, en una jornada pensada para celebrar la historia, la rivalidad y la pasión compartida entre Uruguay y Argentina.