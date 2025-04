Leyenda del fútbol mundial será escrachado tras el descenso del equipo al cual preside

Da la sensación que no importa cuán leyenda puedes llegar a ser en la actividad que realizas si, en definitiva, al terminar tu carrera buscas nuevos rumbos con resultados no alcanzados. Eso le está pasando a Ronaldo- "el verdadero" dirían algunos amantes del fútbol que ya peinamos algunas canas - quien no vive un buen momento en España.