Leonel Vangioni anunció su retiro justo antes de debutar en la Kings League World Cup

"Después de 19 años hoy pongo fin a mi carrera como jugador profesional, etapa en la que fui muy feliz y que disfruté muchísimo!", dijo el Piri.

Vangioni-Monterrey

"Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros con los que me tocó compartir un vestuario, una cancha, un mate, una alegría, una tristeza, una charla, miles de cosas que hemos pasado juntos, a todos los empleados de cada club que me tocó estar, cuerpos técnicos, cuerpos médicos, dirigentes y periodistas con los que siempre nos respetamos mutuamente!".

"A Newell's, River, Milan, Rayados, Libertad y Quilmes gracias por confiar en mí", dijo ex lateral de 38 años desde San Pablo donde este domingo debutará en la Kings League World Cup como uno de los líderes del equipo de Argentina.

A la hora de los agradecimientos, Vangioni enumeró: "A mi familia por apoyarme día a día, sin importarles recibir nada a cambio y estar siempre! A vos, Mariana Acosta, por estar incondicionalmente en los buenos y malos momentos y nunca dejarme caer, a mis 3 amores que se bancaron muchos cambios como unos campeones siempre orgullosos de su papá!. Y por último a todos los hinchas, gracias por su cariño y respeto!", destacó.

"Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir, bien o mal pero siempre con honestidad y amor por esta profesión que me dio mucho más de lo que yo soñé! Gracias a todos!" "Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir, bien o mal pero siempre con honestidad y amor por esta profesión que me dio mucho más de lo que yo soñé! Gracias a todos!"

La trayectoria de Leonel Vangioni

Newell's Old Boys 2006-12

River Plate 2013-16

Milan (Italia) 2016-17

Monterrey (México) 2017-20

Libertad (Paraguay) 2020-21

Newell's Old Boys 2022-24

Quilmes 2025

Selección argentina Sub 20 2005-07

Selección argentina 2009-14

Ganó 6 títulos (4 internacionales) con River, uno con Milan, 3 con Monterrey y 2 con Libertad.