Leonel Vangioni anunció su retiro justo antes de debutar en la Kings League World Cup

Leonel Vangioni, quien fuera campeón con River e integrante de la Selección argentina, anunció su retiro del fútbol profesional justo antes del debut en la Kings League World Cup de Brasil, donde forma parte del representativo de Argentina.
Leonel Vangioni, quien fuera campeón con River, anunció su retiro del fútbol profesional justo antes del debut en la King League World Cup de Brasil.
Leonel Vangioni, quien fuera campeón con River e integrante de la Selección argentina, anunció su retiro del fútbol profesional justo antes del debut en la Kings League World Cup de Brasil, donde forma parte del representativo de Argentina.
Luego de casi dos décadas como profesional, el santafesino de Villa Constitución hizo el anuncio y un agradecimiento en sus redes sociales.
"Fui muy feliz y disfruté muchísimo de esta etapa", expresó el zurdo, quien debutó en Newell’s y también vistió las camisetas de Milan, Rayados y Libertad, entre otros equipos.
"Después de 19 años hoy pongo fin a mi carrera como jugador profesional, etapa en la que fui muy feliz y que disfruté muchísimo!", dijo el Piri.
"Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros con los que me tocó compartir un vestuario, una cancha, un mate, una alegría, una tristeza, una charla, miles de cosas que hemos pasado juntos, a todos los empleados de cada club que me tocó estar, cuerpos técnicos, cuerpos médicos, dirigentes y periodistas con los que siempre nos respetamos mutuamente!".
"A Newell's, River, Milan, Rayados, Libertad y Quilmes gracias por confiar en mí", dijo ex lateral de 38 años desde San Pablo donde este domingo debutará en la Kings League World Cup como uno de los líderes del equipo de Argentina.
A la hora de los agradecimientos, Vangioni enumeró: "A mi familia por apoyarme día a día, sin importarles recibir nada a cambio y estar siempre! A vos, Mariana Acosta, por estar incondicionalmente en los buenos y malos momentos y nunca dejarme caer, a mis 3 amores que se bancaron muchos cambios como unos campeones siempre orgullosos de su papá!. Y por último a todos los hinchas, gracias por su cariño y respeto!", destacó.
Ganó 6 títulos (4 internacionales) con River, uno con Milan, 3 con Monterrey y 2 con Libertad.