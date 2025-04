En 2024 se convirtió en accionista del Manchester United, con un 25% de las acciones, obteniendo el control de las operaciones deportivas y donde adoptó una política de austeridad que trajo consigo, entre otras cosas, la pérdida de 450 puestos de trabajo y el aumento de las entradas en Old Trafford. Por otro lado, también anunció la construcción de un nuevo estadio con capacidad de 100.000 localidades.

jim-ratcliffe.jpg Jim Ratcliffe tiene el 25% de las acciones del Manchester United. talkSPORT

►TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Villa la rompe en Independiente Rivadavia y desde Brasil crece el interés por su pase

Éric Cantona cruzó al copropietario del Manchester United con frases contundentes

En un evento organizado por el FC United, club amateur fundado por fanáticos del Manchester United y del cual el exjugador es copropietario, Éric Cantona criticó la dirección deportiva que ha llevado adelante el dirigente inglés: "Desde que llegó Ratcliffe, los nuevos dueños quieren destruirlo todo y no respetan a nadie".

El Manchester United es una gran familia, pero desde que llegó Ratcliffe, es todo lo contrario. Ya no quiere a Sir Alex Ferguson como embajador El Manchester United es una gran familia, pero desde que llegó Ratcliffe, es todo lo contrario. Ya no quiere a Sir Alex Ferguson como embajador

Es que el contrato del técnico multicampeón fue rescindido en octubre de 2024 causando la conmoción de los hinchas y de los jugadores que alguna vez fueron dirigidos por el legendario hombre de los "diablos rojos". En cuando a la construcción de un nuevo estadio, Cantona fue tajante: "No creo que el United pueda jugar en otro estadio que no sea Old Trafford".

Éric Cantona jugó en el Manchester United entre 1992 y 1997, donde ganó cuatro títulos de la liga inglesa, dos FA Cup y tres Charity Shield.