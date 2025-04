Las negociaciones para que Lea vuelva a Boca fueron intensas en los últimos mercados de pases, pero no se concretaron.

¿Te falta algún título? Otra copa del Mundo y la Copa Libertadores en Boca.

Las entrevistas van a estar en https://t.co/JnPI7QS4og

Neymar quiere a Paredes en el Santos

“Con Neymar hablé después del partido contra Brasil. Me mandó uno de los videos del partido y me dijo que no hacía falta que juguemos así. Dijo que lo que se vio desde afuera fue terrible.”, reveló Leandro Paredes respecto del crack brasileño que fue su compañero en el PSG.

Luego, el campeón del Mundial Qatar 2022, admitió: "Me está volviendo loco para que juegue en Santos, me sigue llamando. Le dije que no me moleste".