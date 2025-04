Lautaro Martínez deberá pagar una multa de 5000 euros por "blasfemar" tras la derrota del Inter contra la Juve

Desde un primer momento, Lautaro negó los cargos. “Lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré en mi camino”, había expresado públicamente en febrero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SoyCalcio_/status/1897439483802399064&partner=&hide_thread=false Habló Lautaro Martínez, MVP del Feyenoord 0-2 Inter:



"¿Blasfemia en Serie A? Soy una persona que respeta a todo el mundo, ya dejé atrás este tema. Ya aclaré todo, me acusaron de algo que no era el caso. Demuestro en el terreno de juego la persona que soy y lo que me enseñaron… pic.twitter.com/WRHLggMSvy — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 6, 2025

Sin embargo, en los últimos días la Fiscalía Federal accedió a nuevos registros audiovisuales y sonoros que habrían confirmado la acusación y derivaron en la sanción.

El caso de Lautaro Martínez se suma a otros antecedentes similares en el fútbol italiano, donde se aplicaron multas o suspensiones por expresiones blasfemas captadas por cámaras, como ocurrió con Gianluigi Buffon en 2021 y el arquero Stefano Turati en 2023.

Si bien el delantero argentino podrá estar presente en el próximo partido del Inter frente al Cagliari, el episodio refleja el alto nivel de control que hoy rige en la Serie A sobre los gestos y palabras de sus protagonistas.