Lautaro Di Lollo puso la cabeza una vez más y Boca pasó a estar arriba en el Superclásico

En La Bombonera y por la fecha 15 del Torneo Clausura, Lautaro Di Lollo puso la cabeza una vez más y abrió el marcador a los 27' del primer tiempo, con Boca en ventaja numérica ante River por la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 8'.
En La Bombonera y por la fecha 15 del Torneo Clausura, Lautaro Di Lollo puso la cabeza una vez más y abrió el marcador a los 27' del primer tiempo, con Boca en ventaja numérica ante River por la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 8'.
El tanto llegó luego de un córner ejecutado por Sebastián Villa desde la derecha. Di Lollo se desprendió de la marca de Lautaro Rivero (quien había ingresado minutos antes por la expulsión), ganó de arriba y conectó un frentazo preciso que venció a Santiago Beltrán.
El contexto del partido era favorable para el Xeneize: River venía jugando con diez hombres y el xeneize lo empujó contra su área hasta que llegó el tanto a través de una pelota parada.
Otro gol de cabeza del defensor de Boca de solo 22 años, en la línea de su fuerte juego aéreo (todos sus tantos con la azul y oro han llegado por esa vía) que le permite acumula 5 goles en 39 partidos jugados este año (8 tantos en 90 encuentros con la camiseta de Boca).
El grito del pibe de San Justo desató el festejo en La Bombonera y puso a Boca arriba en un Superclásico que arrancó muy intenso.