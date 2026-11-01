Lautaro Di Lollo puso la cabeza una vez más y Boca pasó a estar arriba en el Superclásico

El tanto llegó luego de un córner ejecutado por Sebastián Villa desde la derecha. Di Lollo se desprendió de la marca de Lautaro Rivero (quien había ingresado minutos antes por la expulsión), ganó de arriba y conectó un frentazo preciso que venció a Santiago Beltrán.

¡EL DEFENSOR DE LOS GOLES IMPORTANTES! LAUTARO DI LOLLO CONECTÓ EL CABEZAZO Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA EN EL SUPERCLÁSICO ANTE RIVER. El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/HBZqtAxfvo — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

El contexto del partido era favorable para el Xeneize: River venía jugando con diez hombres y el xeneize lo empujó contra su área hasta que llegó el tanto a través de una pelota parada.