Pese a las auspiciosas perspectivas respecto de una mejoría en el juego colectivo del Tomba, el Indio Fernández confesó quedarse con una sensación amarga por no haber podido ganar de nuevo "en casa" en lo que va del torneo local. "Tenemos en claro que igual no alcanza con buenas sensaciones y con empatar. Pero estamos en busca del camino y de encontrar el equipo ideal y empezar a ganar". Godoy Cruz no ha podido sumar de a tres en lo que va de este certamen en condición de local, lleva 6 empates y una derrota. La última victoria en el Malvinas fue ante Banfield, por 4 a 0, en la Liga Profesional 2024.

Embed - Las sensaciones agridulces del Indio Fernández tras el empate entre Godoy Cruz y Lanús

En medio de la doble competencia, el Indio analizó la seguidilla que viene teniendo Godoy Cruz entre la Sudamericana y el Apertura. "El fútbol argentino más la Copa no dan respiro. Pero demostramos que estamos capacitados y nos agarra en un buen momento. Estamos con confianza y listos para afrontar los desafíos", sentenció.

Y, en ese sentido, sobre al rotación de futbolistas, agregó: "Se ha demostrado que el plantel responde. Muchas veces los que entran, lo hacen mejor que los que están. Y confiamos en todos los jugadores y eso es bueno".