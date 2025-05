La tajante decisión de Miguel Ángel Russo para irse de San Lorenzo y poder volver a Boca

Así, el director técnico campeón de la Copa Libertadores 2007 apunta a dos nombres para reforzar el frente de ataque: el delantero Marino Hinestroza de Atlético Nacional de Colombia y el codiciado Walter Mazzanti de Huracán, el deseo de los grandes del fútbol argentino y por el que el club de Parque Patricios lo tasó en diez millones de dólares.

"Lo más lógico sería que San Lorenzo reciba un resarcimiento por los seis meses que restaban en el contrato. ¿Boca no tiene tiempo? Bueno, es un problema de Boca. San Lorenzo no tiene apuro" (Julio Lopardo, presidente de San Lorenzo)

Boca se entrena sin Russo

Mientras esperan por la resolución de las trabas contractuales entre Russo y San Lorenzo, el plantel de Boca se entrena en el predio que el club posee en Ezeiza bajo las ordenes de Silvio Rudman y Roberto Pompei, acompañados por el preparador físico Cristián Aquino.

El cuerpo técnico del ex entrenador de Rosario Central estará integrado por Claudio Ubeda y Juvenal Rodríguez, como ayudantes de campo, y el preparador físico Adrián Gerónimo.