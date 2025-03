“Mi primera pretemporada en Primera fue espectacular, pero después la salida del club ya pedí yo porque no podía adaptarme al primer equipo”, recordó el delantero que, en Argentina, también jugó con las camisetas de Defensores de Belgrano, Lanús, Banfield, Racing, Tigre, Argentinos Juniors, Boca Unidos, Aldosivi.

Continuando con los recuerdos sobre sus primeras armas con el plantel profesional de River, soltó: “Paso de Sexta a Primera para hacer la pretemporada con Ramón Díaz y me costó muchísimo. Me bajaron a Reserva y era un desastre, erraba goles increíbles. Después me mandaron a Cuarta y ahí hice 15 goles en 10 partidos”.

El Pepe Sand fue el goleador histórico de las inferiores de River Plate durante muchos años. Acá nos cuenta cómo le pesó eso para llegar a primera y también cómo fue la relación con su padre y el fútbol.



March 25, 2025

“Cuando vuelvo, otra vez muy mal. Me bajaron a Reserva y no jugaba un partido”, sentenció el correntino sobre los motivos que lo llevaron de ser un histórico de las inferiores a no poder dar la talla en la Primera del Millonario.

José Sand disputó un total de 59 partidos oficiales en el elenco de Núñez. En ellos logró anotar 11 goles.