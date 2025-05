"You'll Never Walk Alone"

La canción "You'll Never Walk Alone" fue compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein para el musical Carousel, estrenado en el Majestic Theatre el 19 de abril de 1945. En español significa "Nunca caminarás solo", lema que comenzó a ser utilizado por la hinchada del Liverpool desde 1960, siendo interpretada minutos antes del comienzo del partido.

También ha sido cantada en momentos importantes en la historia del club como así también en homenajes. Así fue que en el día que se dio a conocer la noticia que Cristiano Ronaldo había perdido a uno de los gemelos por nacer, los hinchas realizaron una campaña donde en el minuto 7 aplaudieron en señal de respeto y compañerismo mientras cantaban la canción.

Una de los momentos más icónicos fue cuando se enfrentaron el Liverpool con el conjunto alemán, dejando un recuerdo que quedó registrado en la historia del fútbol mundial.

Es que no es la única hinchada que la interpreta, también es utilizada por el Celtic, el Borussia Dortmund, el Feyenoord, el FC Twente, el FC Kaiserslautern, el Mainz 05, el FC St. Pauli y el FC Tokyo.

La bandera mostrada por un conjunto de hinchas.

La sentencia de los hinchas del Liverpool frene a la partida de Trent Alexander-Arnold

El defensor inglés ha sido uno de los jugadores de las inferiores que se convirtió en una pieza fundamental en los ciclos ganadores de Jürgen Klopp y Arne Slot. Pero el anuncio de no renovación caló hondo en los corazones de los hinchas del Liverpool.

Es así que unos hinchas mostraron una bandera que relanza el lema, pero con un significado negativo ya que expresa: "El que traiciona siempre caminará solo".

Un hincha expresó un mensaje en las redes sociales que puede representar un resumen del sentir de toda una hinchada: "Es muy decepcionante que hayas hecho esto, pero sabíamos que esto iba a pasar antes de que dijeras nada. Te deseo lo mejor. Lo necesitarás".

Por su lado, Alexander-Arnold expresó su sentir con lo que está sucediendo: "Entiendo al 100 % que haya gente decepcionada con mi marcha. He sido aficionado de este club toda mi vida y me ha dado la oportunidad de jugar y de conseguir todo esto, así que lo entiendo".

"Cuando tomas una decisión así es algo que no quieres que pase, decepcionar a muchas personas, por eso es difícil. Es algo que ha estado en mi cabeza durante mucho tiempo y ahora que lo he podido contar siento que me he quitado un peso de encima", concluyó el defensor inglés que, posiblemente, pasará al Real Madrid.