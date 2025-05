La sensata autocrítica de Carlo Ancelotti tras caer frente al Barcelona

El técnico italiano no logró dar en el clavo con su Real Madrid, fue así que cayó por 4 a 3 y le dejó el título servido en bandeja al Barcelona, quienes extendieron su ventaja a siete puntos de distancia, con nueve puntos en juego: "Obviamente teníamos que defender mejor en algunos aspectos. No hemos defendido mal por estar en bloque bajo, hemos defendido mal y punto".

"Hemos regalado algunas oportunidades y nos han castigado. Hay errores evidentes que nos han costado goles. Tampoco hay que olvidar que nos faltaban cinco defensas", explicó Carlo Ancelotti.

Además, hizo hincapié en que el Real Madrid tuvo chances concretas de llegar al empate: "Ha sido un partido competido y luchado hasta el último segundo contra un gran equipo, así lo he visto yo. Hemos tenido el 4-4 dos veces y no tengo nada que reprochar al equipo a nivel de actitud y compromiso, que ha sido total".

Lo hemos competido hasta el último minuto. Lo hemos competido hasta el último minuto.

Carlo Ancelotti.jpg Todo indica que el técnico no dirigirá al Real Madrid en el Mundial de Clubes.

►TE PUEDE INTERESAR: Barcelona venció a Real Madrid en un clásico lleno de goles y acaricia el título de La Liga

Carlo Ancelotti se expresó sobre la situación de Rodrygo y Vinicius

El jugador de fútbol brasilero Rodrygo Silva de Goes - más conocido por su primer nombre - no logró sumar minutos en el clásico español ya que su técnico evaluó que no estaba al 100%: "Ha superado un proceso febril pero no se encontraba bien. Ha intentado estar pero no estaba al 100%".

"Para meterlo cinco minutos lo único que podía pasar es que se pudiera lesionar. No hay ningún problema con él" explicó el el experimentado técnico.

Además, también le consultaron sobre el estado físico de Vinicius quién jugó algunos minutos lesionado: "El cambio de Vinicius lo he hecho yo. Tenía un esguince de tobillo, lo ha intentado pero le molestaba y he preferido quitarlo".

Para cerrar, Carlo Ancelotti felicitó el rendimiento de Mbappé quien anotó los tres goles del Real Madrid: "Lo ha hecho bien. Hemos tenido oportunidades claras, hemos marcado tres goles y podríamos haber marcado más. Hemos atacado bien su espalda y esa era la idea".