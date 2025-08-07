El Mosquito dejó de formar parte de la vida institucional del Xeneize.

El Mosquito dejó de formar parte de la vida institucional del Xeneize.

Mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales de comunicación, Boca confirmó las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna, quienes integraban el ya disuelto Consejo de Fútbol. En este contexto, el único que se quedará trabajando en el club es Marcelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme.

El colombiano brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas y solamente se preocupó en despedirse de la institución. Llamativamente el Mosquito, el otro integrante que abandonó la institución, no ha roto el silencio.

Mauricio Serna
Mauricio Serna se despidió mediante una conferencia de prensa.

Durante la jornada de este jueves se conoció el motivo por el que Raúl Cascini todavía no pasó por Boca Predio para despedirse tanto de los futbolistas como de los trabajadores que allí se desempeñan día a día.

Según trascendió en las últimas horas el exjugador de la institución, y campeón de la Copa Intercontinental del 2003, fue operado este miércoles y si bien había trascendido que se despediría este jueves, no fue así por recomendaciones médicas.

El comunicado de Boca tras la disolución del Consejo de Fútbol

En su escrito, el club informó: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución".

"Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores", sumó el Xeneize.

Para finalizar, Boca sentenció: "Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división. Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

