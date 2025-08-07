Según trascendió en las últimas horas el exjugador de la institución, y campeón de la Copa Intercontinental del 2003, fue operado este miércoles y si bien había trascendido que se despediría este jueves, no fue así por recomendaciones médicas.

El comunicado de Boca tras la disolución del Consejo de Fútbol

En su escrito, el club informó: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución".

"Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores", sumó el Xeneize.

Para finalizar, Boca sentenció: "Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división. Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.