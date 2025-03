La razón de la salida de Pedro Souto en el entretiempo de Independiente Rivadavia vs Racing

Sin embargo, ante la Academia, Souto debió abandonar el campo de juego transcurridos los primeros 45 minutos de juego. Al retornar del descanso del entretiempo, el jugador salió directo hacia el banco de los suplentes y por él ingresó Matías Valenti.

Independiente Rivadavia Racing.jpeg Independiente Rivadavia le ganó a Racing en el Bautista Gargantini. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

El motivo de la salida de Pedro Souto en el partido entre Independiente Rivadavia vs Racing

"Tuve un golpe en la pierna apenas arrancó el partido y lo sostuve durante toda la primera parte. Llegué al entretiempo y, cuando me enfrié, me di cuenta que no estaba al cien. Y, para no perjudicar al equipo, terminé saliendo y entró Mati (Valenti) que estaba en mejores condiciones que yo", contó Pedro Souto sobre su salida en el entretiempo.