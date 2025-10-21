La promesa que dejó River y hoy atraviesa su peor momento: sin Sub 20 ni continuidad en su club

Sin embargo, y lo más llamativo, es que en el equipo alemán apenas disputó 10 minutos frente al PSV y solo lo han utilizado en cinco encuentros donde nunca fue titular ni ha alcanzado a completar un tiempo de juego en ningún partido.

Para colmo, en el último partido por la Bundesliga que el Leverkusen ganó por 4 a 3 frente a Mainz 05 el jugador de 19 años ni ingresó.

Ante esto Simon Rolfes, Director General Deportivo del equipo alemán, explicó: "El equipo primero debe ganar estabilidad defensiva para poder jugar un fútbol dominante. Cuanto más logremos esto, más se beneficiarán Claudio y los otros jugadores de ataque".

Los números del Diablito Echeverri

De River el delantero argentino se marchó con 17 años y con apenas un puñado de partidos en su espaldas. En total jugó 46 encuentros, 29 con Martín Demichelis y 19 con Marcelo Gallardo, con cuatro goles.

En Manchester City apenas jugó tres partidos aunque Pep Guardiola aseguraba que estaba interesado en el jugador y hablaba maravillas sobre su actuar en las prácticas. De esta manera ingresó 14 minutos en la final de la FA Cup ante Crystal Palace (fue derrota de los Citizens por 1 a 0), 5 minutos frente a Fulham en la Premier League y logró anotar su único tanto en el 6 a 0 frente a Al-Ain en el Mundial de Clubes.

guardiola-echeverri El ex River fue marginado del Manchester City.

Luego pasó al Leverkusen en calidad de cedido y la historia se repitió. Por la Bundesliga ingresó en tres encuentros disputando pocos minutos: 6 ante Hoffenheim, 29 contra Weder Bremen y 14 frente a Borussia Mönchengladbach; en Champions League jugó en tres partidos, pero nuevamente con pocos minutos: 23 frente al Copenhague, 10 ante el PSV y 46 frente al PSG.

echeverri-bayer-leverkusen-1 El ex River busca continuidad en el Bayer Leverkusen.

Para colmo, en su primera titularidad en el equipo alemán, solo disputó 46 minutos en la goleada histórica del PSG frente al Leverkusen por 7 a 2.