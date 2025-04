La picante declaración del DT de Guaraní contra Julio Vaccari tras su análisis de la derrota de Independiente

Allí le consultaron si le habían molestado las declaraciones de Julio Vaccari, director técnico de Independiente, en conferencia de prensa. Sin pelos en la lengua, el experimentado entrenador fue tajante.

"No me molestaron las declaraciones, pero sí me parecieron raras. Creo que vio otro partido. Si nosotros acertábamos los contraataques, ganábamos 3-0 o 4-0", comenzó el hombre de 54 años.

MASTERCLASS de #CHIQUIARCE



"Ya va a madurar", por @JulioVaccari1



@ChiquiArceDT: "No me molestaron las declaraciones del DT de #Independiente (#Vaccari) pero si me pareció raro (lo de ganar por accidentes) yo creo que con el tiempo este DT, que no digo que es…

Posteriormente, con un claro palo al DT argentino, sumó: "No digo que sea principiante, porque ya dirige independiente, pero no creo que tenga tantos años de carrera y me dicen que era analista de videos... Creo que irá madurando con el tiempo".

Cuándo vuelve a jugar Independiente por Copa Sudamericana

El martes 6 de mayo, en condición de visitante, Independiente se verá las caras con Boston River por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana a partir de las 21.30. Será un partido clave para los de Vaccari, ya que un triunfo le permitiría superar a su rival de turno en la tabla.

Ese mismo día, pero desde las 19 (el Rojo jugará con resultado puesto), se verán las caras Nacional de Potosí y Guaraní, en Bolivia.