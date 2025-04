La particular confesión de Luca Martínez Dupuy tras su primer gol en Copa Sudamericana con Godoy Cruz

Martínez Dupuy y Auzmendi.jpeg Luca Martínez Dupuy y Agustín Auzmendi, los autores de los goles de Godoy Cruz en Copa Sudamericana ante Gremio. Foto: Axel Lloret/UNO.

La particular confesión de Luca Martínez Dupuy tras convertir su primer gol en Copa Sudamericana con la camiseta de Godoy Cruz

Luego de marcar el gol, Luca Martínez Dupuy celebró de una manera especial el tanto. La confesión sobre el festejo fue la siguiente: "Me gusta conectarme con la naturaleza, con el pasto. Desconectarse y sentir. Estuve meses encerrado en el gimnasio y después otros meses más para volver a una cancha de fútbol en el 2022, fue una lesión muy dura. Por eso, cada vez que entre a una cancha de fútbol o haga un gol, va a ser mi forma de agradecer que estoy bien, que estoy sano".

Martínez Dupuy sufrió una dura lesión ligamentaria en el 2022 cuando todavía jugaba con la camiseta de Rosario Central. Tras intensos meses de recuperación, el delantero se repuso y luego la vida le dio la oportunidad de coronarse campeón de la Copa de la Liga Profesional 2022/2023 con el Canalla. Ese recuerdo amargo es el que le dio al mexicano la posibilidad de valorar de una manera particular el buen presente que atraviesa hoy en el Tomba.

Luca Martínez Dupuy 1.jpeg Foto: Axel Lloret/UNO.

El rendimiento en el torneo local y la buena relación con Daniel Barrea

Luca Martínez Dupuy convirtió luego de un remate de media distancia de Daniel Barrea que el mexicano terminó por direccionar para gritar el segundo gol del Tomba. Sobre su relación con el cordobés, el delantero aseguró: "Con Dani (Barrea) concentramos juntos y jugamos muchos partidos juntos este torneo. Sabemos que somos dos guerreros que, hoy me tocó a mí, pero el partido que viene le puede tocar a él convertir. Sabemos lo que necesita el equipo para ganar y fue parte de él que yo pudiera hacer el gol".

En el Torneo Apertura, Godoy Cruz no ha podido ganar de local y su rendimiento en el certamen dista mucho del que exhibe en Copa Sudamericana. Sobre esta diferencia, Luca Martínez Dupuy se sinceró: "Es lo que nos planteamos nosotros todos los días. Lo hablamos cuando llegamos al vestuario de que no puede ser que, con estos grandes rivales, juguemos de la forma que jugamos y después vayamos a otras canchas y no seamos lo que somos. Es algo para mejorar y trabajar y yo creo que, charlándolo y entrenándolo, lo vamos a sacar adelante".

Embed - La confesión de Luca Martínez Dupuy tras convertir con Godoy Cruz en Copa Sudamericana

En ese sentido, respecto del encuentro del próximo lunes ante Atlético Tucumán, el mexicano agregó: "Sabemos que de local, en el torneo, estamos en deuda. Nos jugamos todo y con una victoria nos podemos llegar a meter entre los ocho".