La noticia que golpea a la Selección argentina y a Lionel Scaloni a menos de 6 meses del Mundial 2026

Bernardo Romero, cuya función prácticamente no tenía antecedentes en la AFA, era el encargado de coordinar el trabajo y la designación de los cuerpos técnicos en las distintas divisiones además de trabajar en la detección de talentos.

La salida de Bernardo Romeo, un golpe para Scaloni

Uno de los primeros en conocer la decisión de Romeo fue el propio Scaloni, con quien compartieron desde la época de juveniles bajo la conducción de José Pekerman.

Romeo, quien llegó a la AFA tras trabajar en San Lorenzo, dejará su cargo la semana que viene.