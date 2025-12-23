Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
La noticia que golpea a la Selección argentina y a Lionel Scaloni a menos de 6 meses del Mundial 2026

A menos de 6 meses del Mundial 2026, la Selección argentina sufrió un duro golpe con el alejamiento de una persona muy importante para Lionel Scaloni y toda la estructura de la AFA.

Por UNO
Scaloni fue quien recibió la mala noticia.

Después de 6 años como coordinador general de selecciones nacionales, Bernardo Romeo no continuará y su futuro está en el exterior donde desempeñará una función similar.

Bernardo Romeo llevaba 6 años vinculado a la Selección argentina.

Compañeros en la Selección que ganó el Mundial Sub 20 de 1997 en Malasia, Romeo tiene una relación muy cercana con Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel, pero además ha sido clave en el scouting de jugadores que actúan en el exterior.

Bernardo Romero, cuya función prácticamente no tenía antecedentes en la AFA, era el encargado de coordinar el trabajo y la designación de los cuerpos técnicos en las distintas divisiones además de trabajar en la detección de talentos.

La salida de Bernardo Romeo, un golpe para Scaloni

Uno de los primeros en conocer la decisión de Romeo fue el propio Scaloni, con quien compartieron desde la época de juveniles bajo la conducción de José Pekerman.

Romeo, quien llegó a la AFA tras trabajar en San Lorenzo, dejará su cargo la semana que viene.

