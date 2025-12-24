Cómo hay que guardar las sobras de Navidad en la heladera para que no se pongan feas

alimentos Los alimentos que sobra en Navidad se tiene que guardar en la heladera bien cerrados.

Consejos de Navidad: ¿cómo tengo que guardar los alimentos que sobran en la heladera?

Siempre, sin importar si es Navidad, Año Nuevo o una cena común, hay que guardar las sobras en la heladera en un recipiente con tapa hermética. Muchas veces ponemos un pollo entero adentro de la heladera sin cubrirlo. Debajo hay frutas frescas, una caja de leche y un tomate.

Lo anterior es muy peligroso. Existe algo que se llama contaminación cruzada. Cuando se mezclan alimentos crudos con alimentos cocidos, la transmisión de bacterias, el desarrollo bacteriano y las intoxicaciones alimentarias entran en juego.

Las sobras se guardan siempre en la heladera, en un recipiente con tapa y nunca hay que guardarlas calientes, menos en una olla. Este paso puede mantener el sabor y la calidad de los alimentos, y proteger a los otros productos que guardas en la heladera.

Además, es importante recordar que la Navidad en Argentina cae en verano. No dejes los alimentos sobre la mesa, al sol, rodeado de moscas o en un ambiente caluroso por mucho tiempo.

¿Cuántos días puedo guardar en la heladera las sobras de alimentos?

comida en la heladera Las sobras se pueden guardar en la heladera por 3 días, pero siempre hay que revisar su estado.

Esto depende del alimento, de la cocción y de la cantidad de agua que tiene cada producto. Los alimentos que tienen mucha agua son los que se echan a perder más rápido, esto ocurre porque las bacterias y hongos proliferan mejor en la humedad. Por eso es normal que un tomate se ponga feo rápido y un chocolate no.

Las sobras de Navidad, bien cerradas y almacenadas, se pueden guardar en la heladera por 3 o 4 días, no más que eso. Pasado ese tiempo aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria, según explica Mayo Clinic.