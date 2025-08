La increíble historia de Mauro Icardi en Barcelona: "cazó una paloma, la cocinó y se la comió"

El defensor del Sevilla le consultó sobre qué estaba haciendo e Icardi respondió: "¿Ves ahí arriba del todo"; señalando un árbol de "20 o 25 metros", y sobre él había una paloma: "Coge una piedra, estira así, hace 'plas' y ves que cae un palomo de 20, 30 metros arriba. '¿Pero qué haces, Mauro?'. Dice, 'Vámonos'".

Embed Sergi Gómez coincidió con Mauro Icardi cuando el jugador del Galatasaray llegó a La Masia del Barça.



Lo que cuenta aquí para Post United no tiene ningún tipo de sentido. pic.twitter.com/Rxe7OoLQdA — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) August 4, 2025

De vuelta en La Masía "Le saca todas las plumas, le saca las piedras que tiene aquí en el cuello, le abre un una percha de alambre, la pasa por dentro, enciende una hoguera, la cocina y se la come delante mía. Y digo, 'Buah, la que me espera, la que me espera de aquí en adelante si ya nada más empieza me encuentro con esa historia'".

Se cargó una paloma, la cocinó y se la comió. Se cargó una paloma, la cocinó y se la comió.

Para finalizar, expresó que a Mauro Icardi le tiene un gran aprecio y que vivieron "muchísimo tiempo juntos" y agregó: "Y si ve esto, sabe que lo tengo en el corazón".

Mauro Icardi cazando2 Icardi con una de sus presas.

Hubo polémica por las fotos de Icardi cazando junto a sus hijas

El 9 de enero se conocieron imágenes donde Mauro Icardi cazó animales junto a una de sus hijas; más allá de que se trata de una práctica común en el campo, fue criticado por las imágenes que se hicieron virales.