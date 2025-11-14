La historia de Joaquín Panichelli, el ex River que debutó en la Selección argentina

Panichelli es el goleador de la Ligue 1

El atacante fue llamado por Lionel Scaloni, ya que jugando para Racing de Estrasburgo lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1 con nueve goles en doce partidos.

Llegó en esta temporada al fútbol francés tras jugar tres años en España, adonde arribó con el pase en su poder desde River, ya que no iba a tener minutos en Primera.

En el Millonario no debutó en Primera. Llegó a River en 2019 tras formarse en Racing de Córdoba.

Panichelli se fue a Europa tras hablar con el DT millonario Martín Demichelis, quien le dejó en claro que no iba a ser prioridad, ya que contaba con delanteros con más rodaje como Salomón Rondón, Miguel Borja y Lucas Beltrán.

El cordobés pasó al Alavés en 2023, pero una grave lesión y la falta de continuidad lo obligaron a buscar otra salida.

Luego pasó al Mirandés de la Segunda División española. Allí disputó 44 partidos y anotó 21 goles, cifras que lo convirtieron en uno de los delanteros más efectivos de la categoría. Por lo que el Estrasburgo invirtió más de 16 millones de euros para quedarse con el 80% de su ficha, mientras que River aún conserva un 20% y recibió 3.2 millones de dólares por la transferencia.