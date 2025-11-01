La gestión que festejan los hinchas de Independiente Rivadavia: aumentó el cupo de entradas para la final

La tarde de este sábado fue complicada para el mundo Independiente Rivadavia. No solamente por la derrota 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata, sino por el anuncio que Daniel Vila realizó en la previa del encuentro disputado en La Feliz.
Luego de horas de mucha incertidumbre, desde Independiente Rivadavia confirmaron que habrá más entradas disponibles para la final de la Copa Argentina
El máximo directivo de la institución manifestó su descontento con los organizadores del evento por la poca disponibilidad de entradas destinada para la parcialidad Azul.
En este contexto, y tras una jornada de extensas negociaciones, desde la cuenta oficial de Independiente Rivadavia aseguraron que la gestión llegó a buen puerto y que habrá un mayor cupo de entradas paras los hinchas de la Lepra.
"Tras intensas gestiones, logramos la ampliación del cupo de entradas para la Final de la Copa Argentina. ¡A copar Córdoba, Leprosos!", aseguró la institución en sus redes sociales.
En la charla que mantuvo ante los micrófonos de Radio Nihuil, Daniel Vila cuestinó el cupo que había sido designado para los hinchas de Independiente Rivadavia: "Con respecto a las entradas, es un problema, nos han dado desde la organización 2500 plateas y 4000 o 4500 populares. Creo que es una barbaridad porque Independiente va a llevar mucha gente y Argentinos llevará lo suyo, pero me parece que son muy pocas entradas para el público para una final de estas características".
"La verdad que no tengo una respuesta porque no estoy en Córdoba, estoy en Mar del Plata y me vuelvo a Buenos Aires y lo que estoy hablando con la gente de la organización es que están tratando de revisar para ver si pueden achicar los pulmones, pero me parece que el error es de base, es de haber jugado en Instituto en lugar de jugar en el Kempes, teniendo un estadio tan lindo en Córdoba y no usarlo", sumó el presidente de la Lepra.
Los hinchas de Independiente Rivadavia deberán, por última vez en esta edición, comprar su entrada de forma presencial. En esta ocasión tendrán que hacerlo en las inmediaciones del Bautista Gargantini.
Cabe resaltar que en el estadio de Instituto de Córdoba, sede que albergará la final de la Copa Argentina, no se venderán entradas para ninguna de las dos parcialidades.