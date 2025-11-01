La gestión que festejan los hinchas de Independiente Rivadavia: aumentó el cupo de entradas para la final

"Tras intensas gestiones, logramos la ampliación del cupo de entradas para la Final de la Copa Argentina. ¡A copar Córdoba, Leprosos!", aseguró la institución en sus redes sociales.

Tras intensas gestiones, logramos la ampliación del cupo de entradas para la Final de la Copa Argentina.



¡A copar Córdoba, Leprosos! pic.twitter.com/BhFL5k3L9f — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 1, 2025

Qué había dicho Daniel Vila

En la charla que mantuvo ante los micrófonos de Radio Nihuil, Daniel Vila cuestinó el cupo que había sido designado para los hinchas de Independiente Rivadavia: "Con respecto a las entradas, es un problema, nos han dado desde la organización 2500 plateas y 4000 o 4500 populares. Creo que es una barbaridad porque Independiente va a llevar mucha gente y Argentinos llevará lo suyo, pero me parece que son muy pocas entradas para el público para una final de estas características".

"La verdad que no tengo una respuesta porque no estoy en Córdoba, estoy en Mar del Plata y me vuelvo a Buenos Aires y lo que estoy hablando con la gente de la organización es que están tratando de revisar para ver si pueden achicar los pulmones, pero me parece que el error es de base, es de haber jugado en Instituto en lugar de jugar en el Kempes, teniendo un estadio tan lindo en Córdoba y no usarlo", sumó el presidente de la Lepra.

Cómo será la venta de entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia

Los hinchas de Independiente Rivadavia deberán, por última vez en esta edición, comprar su entrada de forma presencial. En esta ocasión tendrán que hacerlo en las inmediaciones del Bautista Gargantini.

Lunes 3 de 13 a 20 hs

Martes 4 de 10 a 17

Estadio Bautista Gargantini

Precios de las entradas

Popular: $60.000

Platea: $90.000

Cabe resaltar que en el estadio de Instituto de Córdoba, sede que albergará la final de la Copa Argentina, no se venderán entradas para ninguna de las dos parcialidades.