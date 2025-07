Por este accidente, Adrián Martínez se quedó sin empleo, algo que, sumado a la condena de seis meses que tuvo que vivir en la cárcel, hizo que posteriormente comience a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

"La ART no me reconoció el accidente. El médico del trabajo puso que no estaba capacitado para trabajar y me echaron. Por quedar bien y no dar parte de enfermo, al final ni siquiera pude cobrar indemnización” reveló la estrella del fútbol argentino en el año 2017.

A los 21 años, luego del accidente, Martínez comenzó a trabajar con su tío como ayudante de albañil, pero este empleo se vio interrumpido por el mencionado paso por la cárcel. Lo que llegó después es para hacer una película.

maravilla martinez, racing Martínez es una de las máximas figuras del fútbol local, con una historia de vida de película

Su chance llegó en CADU, por ese entonces en la Primera C, donde firmó su primer contrato y se destacó a base de goles. Luego pasó por Atlanta antes de emigrar a Paraguay y Brasil, para luego tener la chance en la primera división del fútbol argentino. En instituto la rompió y luego pasó a Racing, donde sigue haciendo historia.

La histórica cláusula que Racing le puso a Adrián Martínez

Adrián Martínez firmó su renovación de contrato con Racing, el cual contiene la extensión de su vínculo hasta diciembre de 2028 y la cláusula de rescisión de 122 millones de euros, la más alta en la historia del fútbol argentino.

Este presente soñado de Maravilla era impensado años atrás y un accidente de tránsito donde casi pierde la vida fue el puntapié inicial para la historia del goleador de la Academia.