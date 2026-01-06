La confesión de Lionel Messi para el post retiro: ¿DT, mánager o propietario?

A sus 38 años, Lionel Messi se encuentra en la previa de lo que será su última Copa del Mundo vistiendo la camiseta de la Selección argentina. Y aunque muchos no estén preparados, el retiro del mejor jugador del mundo está cada vez más cerca.
A sus 38 años, Lionel Messi se encuentra en la previa de lo que será su última Copa del Mundo vistiendo la camiseta de la Selección argentina. Y aunque muchos no estén preparados, el retiro del mejor jugador del mundo está cada vez más cerca.
En las últimas horas salió a la luz la nota que el rosarino brindó ante las cámaras de Luzu TV. En medio de su charla con Nicolás Occhiato y Diego Leuco, el 10 fue consultado sobre qué piensa hacer una vez que cuelgue los botines.
Y si bien falta para que este momento llegue, el capitán del Inter Miami tiene en mente el rol que le gustaría ocupar en un futuro: "No me veo como DT, pero me gustaría ser propietario de un club".
"Técnico no me veo. Mánager me gusta, pero más me gustaría ser propietario. Me gustaría tener mi propio club, arrancar desde abajo, hacerlo crecer. Poder darle la oportunidad a los chicos de crecer y hacer algo importante. Si tengo que elegir es lo que más me llamaría", expresó el capitán de la Selección argentina.
En la misma charla, Lionel Messi recordó los títulos obtenidos con la Albiceleste en el último tramo de su carrera: "El fútbol me regaló mucho más de lo que pensaba. Cuando parecía que era imposible llegaron los trofeos con la Selección, que era lo más deseado".
"Llegó la Copa América y dije ‘bueno, ya está’ y después vino Qatar. Por eso miré al palco y dije ‘ya está’. Todo lo que venga es de arriba. Más que agradecido", sentenció el referente del Inter Miami, flamante campeón de la MLS.