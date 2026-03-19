La Brujita Verón en Netflix y una referencia a la AFA: "el único que se le planta a la mafia"

“Se le planta a la mafia” es la picante frase con la que Netflix decidió hacer una comparación, con tono humorístico, entre el personaje Thomas Shelby y el máximo mandatario de Estudiantes.

La publicidad de Netflix con Juan Sebastián Verón

En la publicidad, Juan Sebastián Verón aparece caminando en un restaurante, vestido con un smoking, chaleco y boina, como se ha mostrado en alguna ocasión, y pasa delante de un grupo de gente, que comenta sobre él.

Embed - Un pasillo para esta peli. Peaky Blinders: El Hombre Inmortal estrena el 20 de marzo | Netflix

“Mirá que facha, voy a empezar a usar boina”, “estuvo exiliado seis meses y hoy es el único que se le planta a la mafia” son frases que hacen sonreír al exfutbolista, hasta que otro participante del video menciona que “es puro humo este inglés”.

Ante la reacción negativa del presidente del “Pincha”, el mismo personaje que lo había tratado de inglés aclara que estaban hablando sobre Tommy Shelby y los Peaky Blinders, ante lo cual Verón se suma a la charla y cierra el spot diciendo que “el que dice que Tommy Shelby es un mito es un estúpido”, para dar lugar a algunas imágenes del tráiler del largometraje.

Verón vs AFA y la mención al "pasillo"

Así, la empresa de entretenimiento encontró una original forma de promocionar su nueva película, que se hizo viral en las redes sociales y generó los comentarios de la gente, aventurando si la participación del exjugador de la Selección argentina tiene relación con su actual conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Además, como si el video no fuera suficientemente sugestivo, la publicación de X de @CheNetflix, la cuenta oficial de Netflix en el país, agrega la frase “esta peli se merece un pasillo”, haciendo alusión al homenaje que Estudiantes se negó a hacer en honor a Rosario Central en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, luego de la polémica consagración del equipo rosarino como “Campeón de Liga”, y que terminó con Verón sancionado por AFA.