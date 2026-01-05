La agenda de Gimnasia y Esgrima: días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

El Lobo debutará el jueves 22 a las 22.15, en Santiago del Estero, ante Central Córdoba, el martes 27 de este mes será local ante San Lorenzo (a las 20), el martes 24 de febrero será anfitrión de Independiente a las 22 y el sábado 28 de febrero a las 17.45 visitará nada menos que a Boca en La Bombonera.

El comunicado de la Liga indica que para la diagramación final del cronograma de estas 12 fechas se consideraron la participación de los representantes argentinos en los torneos continentales, evitando solapar partidos con la Fase 2 del repechaje de Copa Libertadores y de la Recopa que jugarán Argentinos Juniors y Lanús respectivamente.