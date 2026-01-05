Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Liga Profesional de Fútbol

La agenda de Gimnasia y Esgrima: días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional comunicó la programación de las fechas 1 hasta la 12 del Torneo Apertura 2026 y Gimnasia y Esgrima ya tiene su hoja de ruta para su primera temporada en la máxima categoría.

Por UNO
El Lobo debuta en Primera.

El Lobo debuta en Primera.

La Liga Profesional comunicó la programación de las fechas 1 hasta la 12 del Torneo Apertura 2026 y Gimnasia y Esgrima ya tiene su hoja de ruta para su ingreso a la máxima categoría.

El Lobo debutará el jueves 22 a las 22.15, en Santiago del Estero, ante Central Córdoba, el martes 27 de este mes será local ante San Lorenzo (a las 20), el martes 24 de febrero será anfitrión de Independiente a las 22 y el sábado 28 de febrero a las 17.45 visitará nada menos que a Boca en La Bombonera.

gimnasia 1

El comunicado de la Liga indica que para la diagramación final del cronograma de estas 12 fechas se consideraron la participación de los representantes argentinos en los torneos continentales, evitando solapar partidos con la Fase 2 del repechaje de Copa Libertadores y de la Recopa que jugarán Argentinos Juniors y Lanús respectivamente.

Además se tuvieron en cuenta descansos, seguridad, televisación, horario de verano y el calendario de la Copa Argentina.

Los partidos de Gimnasia y Esgrima en las primeras 12 fechas del Apertura

  • Fecha 1 Jueves 22 de enero 22.15 vs. Central Córdoba (V)
  • Fecha 2 Martes 27 de enero 20.00 vs San Lorenzo (L)
  • Fecha 3 Lunes 2 de febrero 22.00 vs. Unión (V)
  • Fecha 4 Domingo 8 de febrero 22.15 vs Instituto (L)
  • Fecha 5 Sábado 14 de febrero 19.45 vs. Talleres (V)
  • Fecha 6 (Interzonal) Viernes 20 de febrero 22.15 vs. Gimnasia La Plata (L)
  • Fecha 7 Martes 24 de febrero 22.00 vs. Independiente (L)
  • Fecha 8 Sábado 28 de febrero 17.45 vs. Boca (V)
  • Fecha 9 Jueves 5 de marzo 19.00 vs. Defensa y Justicia (L)
  • Fecha 10 Jueves 12 de marzo 17.00 vs. Deportivo Riestra (V)
  • Fecha 11 Martes 17 de marzo 21.15 vs Estudiantes (L)
  • Fecha 12 Sábado 21 de marzo 17.45 vs. Newell’s (V)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas