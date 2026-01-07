La capa de hielo más grande del mundo está a más de 5.000 kilómetros del centro de Argentina

antartida La Antártida es el continente más frío, más seco, más ventoso y con mayor altura media (más de 2000 m sobre el nivel del mar) del planeta.

La Antártida ocupa alrededor de 14 millones de kilómetros cuadrados y está cubierta casi por completo por una gigantesca capa de hielo que en algunos sectores supera los 4.000 metros de espesor. Ese manto helado representa la mayor reserva de agua dulce congelada del planeta, un recurso vital para los ecosistemas, los océanos y el equilibrio climático.

Aunque parezca remota, la Antártida influye directamente en nuestra vida cotidiana, ya que:

Regula el clima: su hielo refleja radiación solar y ayuda a estabilizar la temperatura global.

Controla el nivel del mar: cualquier pérdida significativa de hielo antártico impacta en el aumento del nivel oceánico.

Afecta corrientes marinas: sus aguas frías intervienen en los grandes “transportadores” de calor del planeta.

Además, el hielo antártico almacena aproximadamente el 60–70% del agua dulce del planeta y un 90% del total del hielo antártico. Si toda esa masa se derritiera, el nivel del mar subiría decenas de metros, poniendo en riesgo ciudades costeras y ecosistemas enteros. Por eso, la comunidad científica sigue de cerca la estabilidad del hielo, la temperatura del océano y los patrones de vientos que influyen en su comportamiento.

antartida (1) La importancia de este sistema no solo se relaciona con su volumen, sino también con su papel clave en el sistema climático global.

Características de la Antártida