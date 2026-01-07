La capa de hielo más grande del mundo está a más de 5.000 kilómetros del centro de Argentina

Lejos, silenciosa y aparentemente inalcanzable, a más de 5.000 kilómetros del corazón de Argentina se concentra la capa de hielo más extensa del mundo. Este continente blanco guarda un dato clave: contiene cerca de dos tercios del agua dulce de la Tierra y cumple un rol decisivo para el clima global. Se trata de la Antártida.
Aunque se suele imaginar a este sitio como un lugar deshabitado y silencioso, este continente es protagonista de fenómenos naturales sorprendentes. Entre ellos, su inmenso manto helado.
La Antártida, la capa de hielo más grande del mundo
La naturaleza es impresionante y sigue sorprendiendo cada vez más. Entre ellos, la Antártida posee la capa de hielo más grande del planeta y es conocida por ser el lugar más inhóspito de la Tierra.
La Antártida ocupa alrededor de 14 millones de kilómetros cuadrados y está cubierta casi por completo por una gigantesca capa de hielo que en algunos sectores supera los 4.000 metros de espesor. Ese manto helado representa la mayor reserva de agua dulce congelada del planeta, un recurso vital para los ecosistemas, los océanos y el equilibrio climático.
Aunque parezca remota, la Antártida influye directamente en nuestra vida cotidiana, ya que:
- Regula el clima: su hielo refleja radiación solar y ayuda a estabilizar la temperatura global.
- Controla el nivel del mar: cualquier pérdida significativa de hielo antártico impacta en el aumento del nivel oceánico.
- Afecta corrientes marinas: sus aguas frías intervienen en los grandes “transportadores” de calor del planeta.
Además, el hielo antártico almacena aproximadamente el 60–70% del agua dulce del planeta y un 90% del total del hielo antártico. Si toda esa masa se derritiera, el nivel del mar subiría decenas de metros, poniendo en riesgo ciudades costeras y ecosistemas enteros. Por eso, la comunidad científica sigue de cerca la estabilidad del hielo, la temperatura del océano y los patrones de vientos que influyen en su comportamiento.
Características de la Antártida
- La distancia entre Antártida y Argentina es de 5,169 kilómetros (3,212 millas).
- El término “Antártida” proviene de dos palabras griegas: “anti” (lo opuesto de) y “arktos” (el oso)
- Supera por mucho a cualquier otra capa del mundo
- Su peso modificó la forma de la corteza terrestre sobre la que descansa
- Su tamaño es mayor que el de Australia y algo menor que el de América del Sur.
- Temperatura más baja registrada: –89,2 °C en la estación Vostok, en 1983.
- Vientos más intensos: superan los 320 km/h en zonas costeras.
- La Antártida es uno de los continentes más secos del planeta