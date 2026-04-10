Jugó en Atlético San Martín y el Deportivo Maipú e hizo un pedido desesperado: "Necesito trabajar y ya"

0756 Morquio en San Martín, en el 2008.

Morquio se retiró como jugador en 2011, hasta 2018 fue representante y luego tuvo alguna experiencia como entrenador de equipos amateurs. De todos modos aclaró en una entrevista con Doble Amarilla resaltó que “ningún club me debe nada. Yo cumplí mis sueños como futbolista” y reconoció que sólo quiere "salir adelante con mi familia. Si es en el fútbol, mejor; y si no, también”.

Su paso por el Atlético San Martín y el retiro en el Deportivo Maipú

Identificado con Huracán. club con el que ascendió a Primera en el 2000, Patota Morquio estuvo en el 2008 en el Atlético San Martín.

morquio 1 En Maipú, Patota le dio un "pico" a Enzo Imbesi, actual ayudante de campo del Cruzado.

Luego, a mediados del 2011, el ex Nacional de Montevideo llegó como refuerzo al Deportivo Maipú, pero unos meses después terminó desvinculandose del equipo por problemas con el entonces presidente del club, Omar Sperdutti. Ese episodio significó también su retiro de la actividad a los 36 años.

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La trayectoria de Sebastián Morquio

Nacional 1996-1998

Huracán 1999-2002

Uralan (Rusia) 2003

Alianza Lima (Perú) 2003

El Porvenir 2004-2005

Universidad Católica (Ecuador) 2005

Aldosivi 2006-2007

Progreso (Uruguay) 2007

Atlético San Martín 2008

Curicó Unido (Chile) 2009

Deportivo Español 2010-2011

Deportivo Maipú 2011-2012

Fue convocado en 2003 a la selección de Uruguay, pero no debutó oficialmente.