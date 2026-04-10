Jugó en Atlético San Martín y el Deportivo Maipú e hizo un pedido desesperado: "Necesito trabajar y ya"

Sebastián Morquio tuvo una larga trayectoria como futbolista en la que pasó por Mendoza para jugar en el Atlético San Martín y el Deportivo Maipú, pero lamentablemente su reaparición pública tiene que ver con un pedido desesperado que hizo en las redes sociales.
“Necesito trabajar y ya. Pido ayuda, no quiero hacer una cagada y que mi familia sufra", expresó el ex defensor uruguayo quien a los 50 años reconoció que no tiene trabajo para mantener a su familia.
Patota, como lo conocen en el ambiente del fútbol, expuso la difícil situación que está atravesando junto a su esposa e hijos y manifestó: "Necesito trabajar de lo que sea. Fui mozo, seguridad, chofer… y lo que no sé, lo aprendo”.
Morquio se retiró como jugador en 2011, hasta 2018 fue representante y luego tuvo alguna experiencia como entrenador de equipos amateurs. De todos modos aclaró en una entrevista con Doble Amarilla resaltó que “ningún club me debe nada. Yo cumplí mis sueños como futbolista” y reconoció que sólo quiere "salir adelante con mi familia. Si es en el fútbol, mejor; y si no, también”.
Su paso por el Atlético San Martín y el retiro en el Deportivo Maipú
Identificado con Huracán. club con el que ascendió a Primera en el 2000, Patota Morquio estuvo en el 2008 en el Atlético San Martín.
Luego, a mediados del 2011, el ex Nacional de Montevideo llegó como refuerzo al Deportivo Maipú, pero unos meses después terminó desvinculandose del equipo por problemas con el entonces presidente del club, Omar Sperdutti. Ese episodio significó también su retiro de la actividad a los 36 años.
La trayectoria de Sebastián Morquio
Nacional 1996-1998
Huracán 1999-2002
Uralan (Rusia) 2003
Alianza Lima (Perú) 2003
El Porvenir 2004-2005
Universidad Católica (Ecuador) 2005
Aldosivi 2006-2007
Progreso (Uruguay) 2007
Atlético San Martín 2008
Curicó Unido (Chile) 2009
Deportivo Español 2010-2011
Deportivo Maipú 2011-2012
Fue convocado en 2003 a la selección de Uruguay, pero no debutó oficialmente.