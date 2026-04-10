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Jugó en Atlético San Martín y el Deportivo Maipú e hizo un pedido desesperado: "Necesito trabajar y ya"

Sebastián Morquio tuvo una larga trayectoria como futbolista en la que pasó por el Atlético San Martín y el Deportivo Maipú, y reapareció con un pedido desesperado de ayuda.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Morquio con Maradona.

Morquio con Maradona.

Sebastián Morquio tuvo una larga trayectoria como futbolista en la que pasó por Mendoza para jugar en el Atlético San Martín y el Deportivo Maipú, pero lamentablemente su reaparición pública tiene que ver con un pedido desesperado que hizo en las redes sociales.

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“Necesito trabajar y ya. Pido ayuda, no quiero hacer una cagada y que mi familia sufra", expresó el ex defensor uruguayo quien a los 50 años reconoció que no tiene trabajo para mantener a su familia.

Patota, como lo conocen en el ambiente del fútbol, expuso la difícil situación que está atravesando junto a su esposa e hijos y manifestó: "Necesito trabajar de lo que sea. Fui mozo, seguridad, chofer… y lo que no sé, lo aprendo”.

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Morquio en San Martín, en el 2008.

Morquio se retiró como jugador en 2011, hasta 2018 fue representante y luego tuvo alguna experiencia como entrenador de equipos amateurs. De todos modos aclaró en una entrevista con Doble Amarilla resaltó que “ningún club me debe nada. Yo cumplí mis sueños como futbolista” y reconoció que sólo quiere "salir adelante con mi familia. Si es en el fútbol, mejor; y si no, también”.

Su paso por el Atlético San Martín y el retiro en el Deportivo Maipú

Identificado con Huracán. club con el que ascendió a Primera en el 2000, Patota Morquio estuvo en el 2008 en el Atlético San Martín.

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En Maipú, Patota le dio un

En Maipú, Patota le dio un "pico" a Enzo Imbesi, actual ayudante de campo del Cruzado.

Luego, a mediados del 2011, el ex Nacional de Montevideo llegó como refuerzo al Deportivo Maipú, pero unos meses después terminó desvinculandose del equipo por problemas con el entonces presidente del club, Omar Sperdutti. Ese episodio significó también su retiro de la actividad a los 36 años.

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La trayectoria de Sebastián Morquio

  • Nacional 1996-1998
  • Huracán 1999-2002
  • Uralan (Rusia) 2003
  • Alianza Lima (Perú) 2003
  • El Porvenir 2004-2005
  • Universidad Católica (Ecuador) 2005
  • Aldosivi 2006-2007
  • Progreso (Uruguay) 2007
  • Atlético San Martín 2008
  • Curicó Unido (Chile) 2009
  • Deportivo Español 2010-2011
  • Deportivo Maipú 2011-2012

Fue convocado en 2003 a la selección de Uruguay, pero no debutó oficialmente.

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