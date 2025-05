Juan Manuel Sara y su mensaje para los hinchas del Deportivo Maipú tras la victoria ante Alvarado

El Cruzado regresó a la victoria tras dos partidos y con 19 unidades se ubica en el 7mo puesto de la Zona A, en puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Juan Manuel Sara Deportivo Maipú uno..jpeg Juan Manuel Sara DT de Deportivo Maipú disfrutó de un nuevo triunfo en el torneo de la Primera Nacional. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El entrenador, una vez finalizado el encuentro, aseguró: "Que la gente disfrute de este triunfo y de este plantel que lo representa. Estamos haciendo un buen torneo aunque el de hoy no fue un buen primer tiempo, no estábamos finos con la pelota y no estábamos cómodos, pero pudimos marcar el gol en una pelota parada y eso es mérito de los jugadores", explicó.