José Florentín fue clave en la victoria de Independiente Rivadavia ante Gimnasia La Plata
José Florentín se destacó en La Plata y fue una pieza fundamental en el triunfo de Independiente Rivadavia sobre Gimnasia.
Por UNO
José Florentín, mediocampista de Independiente Rivadavia, fue una de las figuras destacadas en la victoria ante Gimnasia La Plata en condición de visitante. El paraguayo no solo aportó la solidez de siempre en el mediocampo, sino que también se hizo presente en el marcador, consolidando su rol como un pilar fundamental en el esquema de Alfredo Berti.
Tras el encuentro, José Florentín compartió sus impresiones sobre el desarrollo del partido. Reconoció la intensidad y el esfuerzo desplegado por ambos equipos, destacando las difíciles condiciones climáticas: "La verdad es que un partido disputado, un partido peleado, la verdad que hacía mucho calor, mucha humedad, pero bueno, son partidos que se juegan de esta manera", expresó.
José Florentín destacó el esfuerzo del equipo en un partido complicado
El volante resaltó la importancia del triunfo para Independiente Rivadavia, enfatizando el objetivo de buscar los tres puntos en cada presentación. "Contento, por el resultado, la verdad es que vinimos a buscar el triunfo y bueno, por suerte se nos dio", afirmó.
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Florentín también se refirió a los momentos de adversidad que debieron afrontar durante el encuentro, especialmente en el primer tiempo. "En el primer tiempo se nos complicó con dos distracciones y tuvimos que remar de abajo, pero bueno, por suerte se se dio este resultado y estoy muy contento", explicó el ex Vélez y Central Córdoba.
En cuanto al desarrollo del segundo tiempo, Florentín reconoció: "Insistimos siempre, no dejamos de luchar, de pelear, creo que este equipo es eso, corazón puro y amor propio", manifestó.
Para finalizar, José Florentín destacó el esfuerzo del equipo para alcanzar la victoria: "Si no sale el juego lo nuestro es correr, meter y seguir. La verdad es que estoy muy contento. Creo que este es el fruto de todo el trabajo del equipo aunque el último fue un gol en contra, pero bueno, por suerte pudimos volver a la victoria", concluyó.