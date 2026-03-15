José Florentín fue clave en la victoria de Independiente Rivadavia ante Gimnasia La Plata

Embed - Independiente Rivadavia on Instagram: "GOOOOOOOOL DE LA LEPRA José Florentín pone el empate parcial PT | Gimnasia y Esgrima 2 - 2 Independiente Rivadavia" View this post on Instagram

Florentín también se refirió a los momentos de adversidad que debieron afrontar durante el encuentro, especialmente en el primer tiempo. "En el primer tiempo se nos complicó con dos distracciones y tuvimos que remar de abajo, pero bueno, por suerte se se dio este resultado y estoy muy contento", explicó el ex Vélez y Central Córdoba.

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En cuanto al desarrollo del segundo tiempo, Florentín reconoció: "Insistimos siempre, no dejamos de luchar, de pelear, creo que este equipo es eso, corazón puro y amor propio", manifestó.

Para finalizar, José Florentín destacó el esfuerzo del equipo para alcanzar la victoria: "Si no sale el juego lo nuestro es correr, meter y seguir. La verdad es que estoy muy contento. Creo que este es el fruto de todo el trabajo del equipo aunque el último fue un gol en contra, pero bueno, por suerte pudimos volver a la victoria", concluyó.