Javier Zanetti sorprendió con una revelación inédita sobre Mourinho en el Inter

Sobre la llegada del portugués al Inter narró que el portugués lo llamó por teléfono y se presentó: "Hola soy José Mourinho, voy a ser tu entrenador y vos vas a ser mi capitán, te pido perdón por mi italiano'. Hablaba perfecto italiano".

"Él decía: 'yo necesito de ustedes una hora y media de concentración y de alta intensidad en todos los entrenamientos'. Cosa nueva para nosotros. Empezamos a entrenar, pretemporada, el tipo no repitió en dos semanas de temporada un ejercicio. Como amante del fútbol y de la profesión, de ver cómo se trabajaba en manera diferente, pero obteniendo grandes resultados, fue algo maravilloso", agregó.

Javier Zanetti cuenta cómo fue la presentación del portugués al llegar al Inter.



"Mourinho cambió todo: nunca usaba el gimnasio, trabajábamos siempre con balón. Te decía: ‘Con lo que haremos, no necesitarás trabajo extra’. Y tenía razón", recordó Zanetti.

Zanetti - Mourinho2 Javier Zanetti guarda los mejores recuerdos del técnico portugués.

También se refirió a su etapa como dirigente

Luego de colgar los botines, Zanetti comenzó a prepararse para su nueva etapa como dirigente del club: "Después de mi lesión en 2013, decidí retirarme en buen estado físico. No quería ser entrenador, quería ser dirigente. Thohir me ofreció ser vicepresidente. Para hacerlo bien, me inscribí en la Bocconi y estudié comunicación y gestión".

Con respecto a la temporada 2024/25 donde el Inter cayó en semifinales en la Copa de Italia frente a su clásico rival, también perdió la final de la Champions League y quedó segundo en la Serie A, reflexionó: "No ganamos títulos, pero alcanzamos la final de Champions y el Mundial de Clubes. Económicamente fue muy positivo. El objetivo sigue siendo la competitividad constante".

Antes del Mundial de Clubes y luego de caer escandalosamente por 5 a 0 en Champions frente al PSG el técnico Simone Inzaghi decidió cambiar de club y desde la dirigencia eligieron a Cristian Chivu: "Simone hizo un gran trabajo en cuatro años. Nadie pensaba aún en el futuro antes de la final. ¿Distracción? No lo sé, pero así fue. Para el relevo buscamos alguien de la casa, que conociera el ambiente. Lo intentamos con Samuel, pero no se sentía preparado. Chivu es la persona adecuada".

En cuanto al capitán Lautaro Martínez, explicó: "Tiene un gran sentido de pertenencia. Lo compramos del Racing sin saber hasta dónde podía llegar y hoy es un líder. Tras el Mundial de Clubes, su reacción fue emocional. Pero hablamos y se arregló todo. Ahora está enfocado y listo para liderar al Inter".

La entrevista completa