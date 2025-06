Gimnasia y Esgrima jugará este domingo desde las 15.30 ante Talleres de Remedios de Escalada, dirigido por el ex arquero de Independiente Rivadavia Jorge Vivaldo, y respecto del partido Ismael Cortez afirmó: "Estamos con muchas ganas de jugar. Venimos de tres partidos en condición de visitante y queremos conseguir un buen resultado para seguir en los puestos de arriba".

"Estamos muy ilusionados por lo que venimos haciendo, nos quedan 16 finales y vamos por un buen camino. Hay que seguir trabajando y seguramente tendremos nuestra recompensa", afirmó.

"Veo algunos partidos del Mundial de Clubes y me fijo sobre todo en los jugadores que se desempeñan en mi puesto. Me gustan mucho Gonzalo Montiel y Nahuel Molina".

El recorrido de Ismael Cortez en el fútbol

Ismael Cortez tuvo sus inicios en el Centro de Empleados de Comercio y luego a su vida llegó Godoy Cruz para empezar en el profesionalismo.

Antes de llegar a Gimnasia el defensor jugó en Rosario Central donde fue dirigido por Carlos Tévez e integró el equipo campeón del 2023.