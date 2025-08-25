Insólita secuencia en Manchester United: choque con el árbitro y penal perdido

El número 8 no se tomó el accidente con liviandad y le reclamó al colegiado abriéndo sus brazos y expresando un reclamo verbal, el árbitro le explicó la situación mientras que el arquero alemán Bernd Leno se acercó para molestar al ejecutor del penal, que ya se mostraba bastante ofuscado.

Finalmente Bruno Fernandes no pudo convertir desde el punto de penal y mandó la pelota a las nubes; más tarde Rodrigo Muniz (jugador del Fulham) convirtió un gol en contra y luego Emile Smith-Rowe marcó el empate final.

Luego del partido, el mediocampista expresó: "Me molestó que el árbitro no se disculpara y eso fue lo que me provocó en ese momento. Pero esa no fue la excusa para fallar. Simplemente fallé el tiro. Puse demasiado el pie debajo del balón y por eso acabó yendo por encima del larguero".

Con respecto al punto obtenido, manifestó: "No podemos estar satisfechos con un punto. Es muy decepcionante no ganar".

Las preocupantes estadísticas de Ruben Amorim

El técnico, quien dejó de lado a Alejandro Garnacho, tiene estadísticas muy negativas en Manchester United; actualmente se ubican en el puesto 16 con un punto en dos partidos. Pero es más preocupante ya que solo logró siete victorias en 29 partidos desde noviembre de 2024, con un porcentaje de triunfos del 24.1%.

Fue así que luego del encuentro expresó: "Tenemos que madurar mucho como equipo. Marcamos el gol y luego nos olvidamos de cómo jugamos, todos en el campo pensaban: ‘Aguantemos la ventaja e intentemos ganar el partido’. No fuimos inteligentes en ese momento".

"Fernandes tiene tanta responsabilidad que sentí la falta de alegría (cuando falló). Ahora tenemos que seguir adelante pase lo que pase", concluyó el entrenador portugués.