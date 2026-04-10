Independiente Rivadavia volverá al Gargantini con un ojo puesto en su visita al Maracaná

Es imposible que los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas no piensen en el histórico desafío internacional que se viene, pero también todos son conscientes de que primero está la competencia local y la posibilidad de ganar para seguir puntero y asegurar definitivamente la clasificación a los playoffs.

villa 1 Todo indica que Villa y la mayor parte de los titulares van a estar desde el arranque.

Con una racha invicta de 8 partidos y 5 victorias consecutivas, Independiente Rivadavia le lleva 10 puntos al 9no (Barracas Central) cuando faltan solo 4 fechas para completar la fase inicial del certamen, es decir que un triunfo este sábado, ante su gente, confirmará el lugar entre los 8 que disputarán el título.

Otro condimento especial será el regreso al estadio Bautista Gargantini donde jugó por última vez el 22 de marzo (venció a Rosario Central 2-0) y el campo de juego fue resembrado.

Además, enfrente estará el mismo rival al que venció en la inolvidable final de la Copa Argentina 2025 para alcanzar su primera estrella.

Argentinos Juniors, una amenaza para Independiente Rivadavia

Tras la decepción que significó la doble eliminación en la Copa Argentina y la Copa Libertadores, Argentinos Juniors llega a Mendoza para buscar un resultado que le permita alcanzar a los azules en la cima del Grupo B del Torneo Apertura.

lopez muñoz El Bicho es un rival peligroso.

Antes del cruce por la fecha 14 Independiente Rivadavia tiene 26 puntos y el Bicho de La Paternal es uno de sus escoltas con 23 unidades. Ambos están en una posición más que favorable para clasificarse a los playoffs.

Fluminense llegará con menos descanso que la Lepra

Por lo pronto, pensando en el viaje a Brasil, Independiente Rivadavia tendrá una pequeña ventaja porque Fluminense llegará con menos descanso al cruce del miércoles 15 de abril a las 19.30. Los dirigidos por Luis Zubeldía jugarán nada menos que el clásico carioca ante el Flamengo este domingo a las 18.

fluminense 1 Zubeldía en la práctica del Flu.

Este encuentro inicialmente iba a jugarse el sábado, pero el vuelo de regreso del Flamengo desde Venezuela se demoró más de lo esperado y hubo un acuerdo para postergarlo.

Tras el empate sin goles ante Deportivo La Guaira, en Venezuela, el campeón de la Copa Libertadores 2023 afrontará una semana clave ya que tendrá el duelo contra su eterno rival y el debut como local en la Copa, con la obligación de ganar para no perder terreno en la fase de grupos.