Independiente Rivadavia volverá al Gargantini con un ojo puesto en su visita al Maracaná

Independiente Rivadavia volverá este sábado al estadio Bautista Gargantini para jugar con Argentinos Juniors en la antesala de su histórico viaje a Río de Janeiro para medirse con Fluminense en el mítico estadio Maracaná.
Independiente Rivadavia volverá a su estadio para jugar con Argentinos Juniors en la antesala de su histórico viaje a Río de Janeiro para medirse con Fluminense.
Independiente Rivadavia volverá este sábado al estadio Bautista Gargantini para jugar con Argentinos Juniors en la antesala de su histórico viaje a Río de Janeiro para medirse con Fluminense en el mítico estadio Maracaná.
La Lepra y Boca fueron los únicos representantes argentinos que empezaron ganando la Copa Libertadores, pero el propio Alfredo Berti aclaró que su idea es mantener la base del equipo titular, por más que tenga que afrontar la doble competencia.
"Nosotros vamos rotar cuando consideremos que es bueno para el bien común. Pero eso de rotar jugadores para que otros descansen no. A nosotros nos encanta jugar al fútbol y qué mejor que tener doble o triple competencia. Cuando uno esté cansado, levantará la mano y entrará otro. No hay mucho más que eso", dijo el DT adelantando que seguramente este sábado no haya muchas variantes.
Es imposible que los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas no piensen en el histórico desafío internacional que se viene, pero también todos son conscientes de que primero está la competencia local y la posibilidad de ganar para seguir puntero y asegurar definitivamente la clasificación a los playoffs.
Con una racha invicta de 8 partidos y 5 victorias consecutivas, Independiente Rivadavia le lleva 10 puntos al 9no (Barracas Central) cuando faltan solo 4 fechas para completar la fase inicial del certamen, es decir que un triunfo este sábado, ante su gente, confirmará el lugar entre los 8 que disputarán el título.
Otro condimento especial será el regreso al estadio Bautista Gargantini donde jugó por última vez el 22 de marzo (venció a Rosario Central 2-0) y el campo de juego fue resembrado.
Además, enfrente estará el mismo rival al que venció en la inolvidable final de la Copa Argentina 2025 para alcanzar su primera estrella.
Tras la decepción que significó la doble eliminación en la Copa Argentina y la Copa Libertadores, Argentinos Juniors llega a Mendoza para buscar un resultado que le permita alcanzar a los azules en la cima del Grupo B del Torneo Apertura.
Antes del cruce por la fecha 14 Independiente Rivadavia tiene 26 puntos y el Bicho de La Paternal es uno de sus escoltas con 23 unidades. Ambos están en una posición más que favorable para clasificarse a los playoffs.
Por lo pronto, pensando en el viaje a Brasil, Independiente Rivadavia tendrá una pequeña ventaja porque Fluminense llegará con menos descanso al cruce del miércoles 15 de abril a las 19.30. Los dirigidos por Luis Zubeldía jugarán nada menos que el clásico carioca ante el Flamengo este domingo a las 18.
Este encuentro inicialmente iba a jugarse el sábado, pero el vuelo de regreso del Flamengo desde Venezuela se demoró más de lo esperado y hubo un acuerdo para postergarlo.
Tras el empate sin goles ante Deportivo La Guaira, en Venezuela, el campeón de la Copa Libertadores 2023 afrontará una semana clave ya que tendrá el duelo contra su eterno rival y el debut como local en la Copa, con la obligación de ganar para no perder terreno en la fase de grupos.