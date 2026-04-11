Independiente Rivadavia vence 2 a 1 a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini

WhatsApp Image 2026-04-11 at 15.41.16 Foto: Cristian Lozano.

Darío Herrera es el árbitro encargado de impartir justicia en el Bautista Gargantini. Sus colaboradores son Damián Espinoza (asistente 1), Federico Cano (asistente 2) y Nelson Sosa (cuarto árbitro). En el VAR está Gastón Monsón Brizuela y en el AVAR, Facundo Rodríguez.

Independiente Rivadavia vence a Argentinos en el Gargantini

El partido no podía empezar de mejor manera para el equipo de Berti. A los 8 minutos, luego de una buena jugada colectiva, Juan Manuel Elordi llegó por el segundo palo y empujó la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2043039822286106933&partner=&hide_thread=false El GOL de JUAN MANUEL ELORDI para el 1-0 de INDEPENDIENTE RIVADAVIA a Argentinos Juniors.pic.twitter.com/FCHKLvTD24 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 11, 2026

A los 15 minutos de juego, las condiciones iban a mejorar para Independiente Rivadavia. Hernán López Munoz golpeó brutalmente a Leonard Costa y fue expulsado por el árbitro mundialista Darío Herrera. El golpe fue tal que Costa tuvo que ser reemplazado por Villalba.

A los 23 minutos, y luego de un buen centro desde la banda izquierda, Leonel Bucca sorprendió a todos y conectó de cabeza para poner el 2 a 0. De estta forma, el equipo de Berti confirmaba su superioridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2043042396254900501&partner=&hide_thread=false El GOL de LEONEL BUCCA para el 2-0 de INDEPENDIENTE RIVADAVIA a Argentinos Juniors.pic.twitter.com/BDVE69oEI5 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 11, 2026

Con superioridad numérica, Independiente Rivadavia estuvo cerca de encontrar el tercer tanto en varias ocasiones, pero se encontró con buenas respuestas de Bryan Cortéz.

En la última jugada del primer tiempo, Sebastián Prieto se lanzó el ataque y Argentinos Juniors llegó al descuento.