Independiente Rivadavia vence 2 a 1 a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini

En el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia ya juega frente a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini. Con goles de Elordi y Bucca, el Azul lo gana 2 a 1.
Juan Manuel Elordi decretó la apertura del marcador antes de los diez minutos de juego, mientras que Leonel Bucca amplió la ventaja
En el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia ya juega frente a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini. Con goles de Elordi y Bucca, el Azul lo gana 2 a 1.
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El equipo comandado por Alfredo Berti busca, ante el mismo rival con el que se coronó campeón de la Copa Argentina el 5 de noviembre del 2025, asegurar su lugar en los playoffs de la competencia.
Darío Herrera es el árbitro encargado de impartir justicia en el Bautista Gargantini. Sus colaboradores son Damián Espinoza (asistente 1), Federico Cano (asistente 2) y Nelson Sosa (cuarto árbitro). En el VAR está Gastón Monsón Brizuela y en el AVAR, Facundo Rodríguez.
El partido no podía empezar de mejor manera para el equipo de Berti. A los 8 minutos, luego de una buena jugada colectiva, Juan Manuel Elordi llegó por el segundo palo y empujó la pelota.
A los 15 minutos de juego, las condiciones iban a mejorar para Independiente Rivadavia. Hernán López Munoz golpeó brutalmente a Leonard Costa y fue expulsado por el árbitro mundialista Darío Herrera. El golpe fue tal que Costa tuvo que ser reemplazado por Villalba.
A los 23 minutos, y luego de un buen centro desde la banda izquierda, Leonel Bucca sorprendió a todos y conectó de cabeza para poner el 2 a 0. De estta forma, el equipo de Berti confirmaba su superioridad.
Con superioridad numérica, Independiente Rivadavia estuvo cerca de encontrar el tercer tanto en varias ocasiones, pero se encontró con buenas respuestas de Bryan Cortéz.
En la última jugada del primer tiempo, Sebastián Prieto se lanzó el ataque y Argentinos Juniors llegó al descuento.