Independiente Rivadavia, con novedades: unos llegan, otros vuelven y algunos no siguen

Maximiliano Amarfil.jpg Amarfil no estará en el plantel de Independiente Rivadavia para el 2026. Fabián Salamone / Diario UNO

En la defensa, Juan Manuel Elordi, héroe del ascenso del 2023, tiene todo acordado para volver a ponerse la camiseta azul y sumarse al plantel que está de pretemporada.

En la mitad de la cancha los que se suman son Kevin Vázquez, proveniente de Vélez, y Stefano Moreyra, ex Instituto de Córdoba, también volvió Gonzalo Ríos de su préstamo en Banfield, pero como contrapartida no se hará uso de las opciones por Maximiliano Amarfil y Nicolás Retamar.

Finalmente, Diego Crego es uno de los nuevos delanteros con los que contará Berti para cubrir la posible salida de Sebastián Villa, quien goza de una licencia extendida mientras se define su futuro.

La nueva piel de la Lepra para el 2026

Otro anuncio que hizo Independiente Rivadavia en sus redes sociales es que AIFIT será la nueva marca oficial del club.

El contrato es por los próximos dos años y fue presentado como "una nueva piel para el Único Campeón de Cuyo".