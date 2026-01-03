Independiente Rivadavia, con novedades: unos llegan, otros vuelven y algunos no siguen
Independiente Rivadavia está en plena pretemporada y sus dirigentes trabajan en el mercado de pases para armar el plantel.
Por UNO
Independiente Rivadavia está en plena pretemporada y sus dirigentes trabajan arduamente en el mercado de pases para armar el plantel que tendrá que afrontar los torneos Apertura y Clausura, la defensa de la Copa Argentina y la primera experiencia en la Copa Libertadores de América.
Con esa agenda cargada Alfredo Berti espera confirmaciones sobre la llegada de refuerzos, la continuidad de los que ya estaban y hasta un probable regreso a las filas de la Lepra.
Por lo pronto, el club ya anunció oficialmente que el arquero Emmanuel Gómez Riga firmó su contrato, y en ese puesto es un hecho el arribo de Ramiro Macagno, de 28 años y con pasado en Platense y Newell's.
En la defensa, Juan Manuel Elordi, héroe del ascenso del 2023, tiene todo acordado para volver a ponerse la camiseta azul y sumarse al plantel que está de pretemporada.
En la mitad de la cancha los que se suman son Kevin Vázquez, proveniente de Vélez, y Stefano Moreyra, ex Instituto de Córdoba, también volvió Gonzalo Ríos de su préstamo en Banfield, pero como contrapartida no se hará uso de las opciones por Maximiliano Amarfil y Nicolás Retamar.
Finalmente, Diego Crego es uno de los nuevos delanteros con los que contará Berti para cubrir la posible salida de Sebastián Villa, quien goza de una licencia extendida mientras se define su futuro.
La nueva piel de la Lepra para el 2026
Otro anuncio que hizo Independiente Rivadavia en sus redes sociales es que AIFIT será la nueva marca oficial del club.
El contrato es por los próximos dos años y fue presentado como "una nueva piel para el Único Campeón de Cuyo".