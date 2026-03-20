Independiente Rivadavia, entre los equipos argentinos que más kilómetros recorrerá

En este sentido, se supo que el elenco mendocino está entre los tres argentinos que más kilómetros deberá recorrer a lo largo de la fase de grupos de los certámenes de Conmebol, incluyendo a aquellos que participan de la Copa Sudamericana.
Los kilómetros que deberán recorrer los equipos argentinos
Independiente Rivadavia tendrá, como el resto de los equipos, tres partidos en condición de local y la misma cantidad de visitante. En su caso, el Azul armará las valijas para aterrizar en Río de Janeiro (Brasil), La Paz (Bolivia) y Caracas (Venezuela).
Ante esta situación, la Lepra recorrerá un aproximado de 18.700 kilómetros, lo que lo ubica como el tercer club argentino que más transitará a lo largo del certamen.
Por encima de Independiente Rivadavia se encuentran solamente Rosario Central y Estudiantes de La Plata, ambos participantes de la Copa Libertadores.
Entre los clubes argentinos que menos kilómetros deberán hacer para llegar a sus destinos se encuentran Barracas Central y Deportivo Riestra, ambos en Sudamericana.
Rosario Central 21.096 km
Estudiantes 9.244 km
Independiente Rivadavia 18.716 km
Racing 19.970 km
River 17.512 km
Lanús 16.648 km
Boca 15.136 km
San Lorenzo 13.766 km
Platense 13.212 km
Barracas Central 8.368 km
Deportivo Riestra 4.418 km
Cuándo se confirman los partidos de Independiente Rivadavia
Con el sorteo ya como parte del pasado y los rivales confirmados, lo que el mundo Independiente Rivadavia quiere conocer es cuándo enfrentará a cada uno de sus oponentes.
Conmebol suele demorarse entre 24 y 48 horas para determinar esta información. Es decir, se espera que entre la noche del viernes y la jornada del sábado este todo ratificado.
Lo que ya se sabe son las semanas en las que se disputarán los partidos y el orden en el que Independiente Rivadavia enfrentará a sus rivales.
Fecha 1 - vs Bolívar (L) - Entre el 7 y 9 de abril
Fecha 2 - vs Fluminense (V) - Entre el 14 y el 16 de abril
Fecha 3 - vs Dep. La Guaira (L) - Entre el 28 y el 30 de abril
Fecha 4 - vs Fluminense (L) - Entre el 5 y el 7 de mayo
Fecha 5 - vs Dep. La Guaira (V) - Entre el 19 y el 21 de mayo
Fecha 6 - vs Bolívar (V) - Entre el 26 y el 28 de mayo
El sorteo de los octavos de final será en la semana del 6 de junio y la acción comenzará el 11 de agosto. La final está prevista para el 28 de noviembre:
Octavos de final - Entre el 11 y el 20 de agosto
Cuartos de final - Entre el 8 y el 17 de septiembre