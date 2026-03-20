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Independiente Rivadavia, entre los equipos argentinos que más kilómetros recorrerá

Independiente Rivadavia ya conoce a sus rivales para la Copa Libertadores. En torneos Conmebol, la Lepra es de los argentinos que más kilómetros recorrerá

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia ya conoce sus destinos para la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia ya conoce sus destinos para la Copa Libertadores.

Fluminense (Brasil), Bolívar (Boivia) y Deportivo La Guaira (Venezuela). Estos son los rivales que Independiente Rivadavia tendrá a lo largo del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. De esta manera, la ansiedad va en aumento y solo resta que llegue la semana del 7 de abril para que la pelota comience a rodar.

En este sentido, se supo que el elenco mendocino está entre los tres argentinos que más kilómetros deberá recorrer a lo largo de la fase de grupos de los certámenes de Conmebol, incluyendo a aquellos que participan de la Copa Sudamericana.

Independiente Rivadavia

Los kilómetros que deberán recorrer los equipos argentinos

Independiente Rivadavia tendrá, como el resto de los equipos, tres partidos en condición de local y la misma cantidad de visitante. En su caso, el Azul armará las valijas para aterrizar en Río de Janeiro (Brasil), La Paz (Bolivia) y Caracas (Venezuela).

Ante esta situación, la Lepra recorrerá un aproximado de 18.700 kilómetros, lo que lo ubica como el tercer club argentino que más transitará a lo largo del certamen.

Por encima de Independiente Rivadavia se encuentran solamente Rosario Central y Estudiantes de La Plata, ambos participantes de la Copa Libertadores.

Entre los clubes argentinos que menos kilómetros deberán hacer para llegar a sus destinos se encuentran Barracas Central y Deportivo Riestra, ambos en Sudamericana.

  1. Rosario Central 21.096 km
  2. Estudiantes 9.244 km
  3. Independiente Rivadavia 18.716 km
  4. Racing 19.970 km
  5. River 17.512 km
  6. Lanús 16.648 km
  7. Boca 15.136 km
  8. San Lorenzo 13.766 km
  9. Platense 13.212 km
  10. Barracas Central 8.368 km
  11. Deportivo Riestra 4.418 km
Independiente Rivadavia

Cuándo se confirman los partidos de Independiente Rivadavia

Con el sorteo ya como parte del pasado y los rivales confirmados, lo que el mundo Independiente Rivadavia quiere conocer es cuándo enfrentará a cada uno de sus oponentes.

Conmebol suele demorarse entre 24 y 48 horas para determinar esta información. Es decir, se espera que entre la noche del viernes y la jornada del sábado este todo ratificado.

Lo que ya se sabe son las semanas en las que se disputarán los partidos y el orden en el que Independiente Rivadavia enfrentará a sus rivales.

  • Fecha 1 - vs Bolívar (L) - Entre el 7 y 9 de abril
  • Fecha 2 - vs Fluminense (V) - Entre el 14 y el 16 de abril
  • Fecha 3 - vs Dep. La Guaira (L) - Entre el 28 y el 30 de abril
  • Fecha 4 - vs Fluminense (L) - Entre el 5 y el 7 de mayo
  • Fecha 5 - vs Dep. La Guaira (V) - Entre el 19 y el 21 de mayo
  • Fecha 6 - vs Bolívar (V) - Entre el 26 y el 28 de mayo

El sorteo de los octavos de final será en la semana del 6 de junio y la acción comenzará el 11 de agosto. La final está prevista para el 28 de noviembre:

  • Octavos de final - Entre el 11 y el 20 de agosto
  • Cuartos de final - Entre el 8 y el 17 de septiembre
  • Semifinal - Entre el 14 y el 22 de octubre
  • Final - 28 de noviembre (en Montevideo)

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