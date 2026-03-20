Independiente Rivadavia, entre los equipos argentinos que más kilómetros recorrerá

Ante esta situación, la Lepra recorrerá un aproximado de 18.700 kilómetros, lo que lo ubica como el tercer club argentino que más transitará a lo largo del certamen.

Por encima de Independiente Rivadavia se encuentran solamente Rosario Central y Estudiantes de La Plata, ambos participantes de la Copa Libertadores.

Entre los clubes argentinos que menos kilómetros deberán hacer para llegar a sus destinos se encuentran Barracas Central y Deportivo Riestra, ambos en Sudamericana.

Rosario Central 21.096 km Estudiantes 9.244 km Independiente Rivadavia 18.716 km Racing 19.970 km River 17.512 km Lanús 16.648 km Boca 15.136 km San Lorenzo 13.766 km Platense 13.212 km Barracas Central 8.368 km Deportivo Riestra 4.418 km

Independiente Rivadavia

Cuándo se confirman los partidos de Independiente Rivadavia

Con el sorteo ya como parte del pasado y los rivales confirmados, lo que el mundo Independiente Rivadavia quiere conocer es cuándo enfrentará a cada uno de sus oponentes.

Conmebol suele demorarse entre 24 y 48 horas para determinar esta información. Es decir, se espera que entre la noche del viernes y la jornada del sábado este todo ratificado.

Lo que ya se sabe son las semanas en las que se disputarán los partidos y el orden en el que Independiente Rivadavia enfrentará a sus rivales.

Fecha 1 - vs Bolívar (L) - Entre el 7 y 9 de abril

Fecha 2 - vs Fluminense (V) - Entre el 14 y el 16 de abril

Fecha 3 - vs Dep. La Guaira (L) - Entre el 28 y el 30 de abril

Fecha 4 - vs Fluminense (L) - Entre el 5 y el 7 de mayo

Fecha 5 - vs Dep. La Guaira (V) - Entre el 19 y el 21 de mayo

Fecha 6 - vs Bolívar (V) - Entre el 26 y el 28 de mayo

El sorteo de los octavos de final será en la semana del 6 de junio y la acción comenzará el 11 de agosto. La final está prevista para el 28 de noviembre: